Vi siete mai chiesti mangiare troppo e male cosa potrebbe causare al vostro organismo? Scopriamolo insieme.

E’ capitato a tutti di mangiare troppo in alcune occasioni, magari ad un pranzo in famiglia, ad un incontro tra amici e dopo sentirsi appesantiti. Quando accade sporadicamente non fa nulla, anche se dopo pranzato si percepisce un senso di pesantezza e il più delle volte ci si sente turbati e nervosi.

L’abitudine frequente di mangiare troppo durante la giornata e spesso non è per nulla salutare, purtroppo potrebbe determinare diversi problemi alla vostra salute.

Purtroppo anche l’apparato digerente potrebbe risentirne. Scopriamo quali sono le conseguenze di mangiare troppo e spesso.

Cosa accade se mangi troppo?

Non sempre si presta attenzione a tavola, può accadere cha la mancanza di tempo ci fa commettere errori servendo piatti pochi salutari e troppo calorici.

La giusta attenzione va posta già al momento della spesa, quindi prima di mettere il cibo nel carrello fate attenzione. La vita frenetica, il lavoro, la casa e la famiglia a volte ci spinge a fare la spesa in modo veloce e talvolta nella fretta che ci fa acquistare prodotti che sono facili e veloci da cucinare, ma non sempre salutari. Seguite qualche piccolo consiglio su come fare la spesa consapevole.

Ma cerchiamo di capire quali sono le possibili conseguenze quando si mangia troppo e spesso.

-Chili di troppo. Questa è la prima cosa che si nota quando si sale sulla bilancia, l’ago si sposta a destra. Quando si mangia tanto ogni tanto magari per un occasione particolare, ma se diventa un’abitudine le cose potranno cambiare nel tempo.

-Aumento della massa grassa. E’ inevitabile che aumenta il grasso corporeo aumentando il peso. Se si assumono troppe calorie ma si bruciano di meno, allora il nostro corpo va ad immagazzinare le calorie in eccesso sotto forma di grasso. A questo punto notate subito la differenza.

-Predispone all’obesità. Purtroppo i chili di troppo potrebbero a lungo andare portarvi ad un sovrappeso. Quindi prestate attenzione.

-Assunzione di troppi grassi. Purtroppo se si mangia troppo ma si scelgono anche alimenti che contengono troppi grassi a lungo andare il grasso in eccesso viene accumulato nel fegato, nei muscoli e non va per nulla bene. Quando si presta poca attenzione ai cibi che si consumano regolarmente i rischia di assumere troppi grassi poco salutari e soprattutto saturi a discapito di quello insaturi. Tutto ciò potrebbe aumentare il livello di colesterolo cattivo.

-Abbassamento delle difese immunitarie. E’ inevitabile che possa accadere, assumendo cibi poco salutari che sono carenti in vitamine, sali minerali e fibre fanno abbassare le difese immunitari. Ricordatevi che frutta e verdura non deve mai mancare. Scopri i cibi che aiutano a fortificare il sistema immunitario.

-Eccesso di carboidrati. Quando si mangiano troppi carboidrati, si vanno a depositare nel fegato trasformandole una parte in glicogeno, che serve come riserva, la restante parte invece si trasforma in acidi grassi, i trigliceridi.

-Disturbi digestivi. Purtroppo si va ad affaticare lo stomaco che potrebbe rendere meno facile la digestione se non più lunga del dovuto. Non solo ma se si assumono cibi tropo speziati e ricchi in acidi si potrebbe anche andare incontro a reflusso gastroesofageo. Scopri quali sono gli alimenti da evitare. Il reflusso gastrico potrebbe incrementarsi in soggetti obesi o in sovrappeso.

-Probabili nausee. L’assunzione sregolata potrebbe causare nausea, perchè lo stomaco si carica troppo di cibo, di conseguenza le pareti dello stomaco si distendono e lo stomaco si dilata per immagazzinare tutto. Ma i succhi gastrici prodotti non riescono ad agire su tutto il cibo presente nello stomaco e non solo ci si sente pesanti ma anche nauseati e malessere generale.

-Aumento del gas intestinale. E’ inevitabile che se si mangia troppo non solo si affatica l’apparato digerente, ma aumenta il gas intestinali e si percepisce anche un gonfiore alla pancia soprattutto se si ha l’abitudine di mangiare in fretta. Attenzione alle bevande gassate che possono solo incrementare il problema.

-Formazione di acne. Ne risente anche la pelle oltre che l’organismo quando si mangia troppo. Ci sono cibi che possono anche intensificare l’acne, sicuramente è opportuno parlare con il dermatologo che potrà darvi qualche consiglio a riguardo. Se tra gli alimenti che assumete spesso esagerando con le quantità sono ricchi in zuccheri, grassi saturi non va bene. Ecco quale alimentazione assumere in caso di acne.

Abbiamo solo elencato una parte dei problemi che possono accadere quando si mangia troppo, ma si può andare incontro a debolezza, stanchezza, alterazione del ciclo mestruale e talvolta i capelli ne risentono soprattutto se i cibi sono particolarmente grassi. Quindi prestate attenzione a ciò che mangiate regolarmente e non solo fate attenzione alle quantità.