Italia’s Got Talent finale, conduce Enrico Papi: la Comello dà forfait

Italia’s Got Talent finale a Enrico Papi. Il conduttore prenderà il posto della collega Lodovica Comello costretta a dare forfait: il motivo.

Italia’s Got Talent, siamo alla resa dei conti. Stasera, mercoledì 24 marzo alle ore 21.30, va in onda la finale dell’edizione 2021. Il programma di Sky, trasmesso in chiaro su TV8, anche quest’anno è molto seguito: lo Share non mente. Si attesta, in media, sul 5,8% pari a 1 milione e 372mila spettatori. Mentre su Sky Uno – altro canale dove va in onda in contemporanea – registra 326mila spettatori pari all’1,4%. La finale del programma si preannuncia particolarmente avvincente con partecipanti di vario genere – i migliori delle Audition – che sapranno valorizzare al massimo la propria attitudine. Novità alla conduzione per l’ultimo appuntamento di quest’anno: la conduzione sarà affidata a Enrico Papi.

Lodovica Comello non prenderà parte allo show perché positiva al COVID-19. A rivelarlo è la stessa conduttrice con un post social: “Sono stata fortunata ad avere solo febbre e raffreddore, lo guarderò dal divano. Quest’anno senza pancia. Sono sicura che presto potremo riabbracciarci tutti forti e vaccinati”. Anche lo scorso anno la conduttrice aveva marcato visita alla finale, ma i motivi erano ben altri: aspettava un bambino. Il timone del noto spettacolo sarà affidato a Enrico Papi. Outsider di professione – diciamo così – nel corso delle puntate precedenti. L’appuntamento, poi, sarà alla prossima stagione di quello che ormai è un cult della programmazione italiana.

Al tavolo dei giudici troveremo sempre Mara Maionchi, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Frank Matano che daranno il giusto piglio al programma: un’atmosfera frizzante e spensierata. Utile in questo momento sapere che l’edizione 2021 è andata in onda nel rispetto delle norme anti-Covid, infatti Lodovica Comello è positiva ma durante le registrazioni delle Audition era assolutamente in perfetta forma. Le selezioni dei talenti, con tutta la cerimonia che questo comporta, sono registrate. Soltanto la finale è in diretta, motivo per cui la Comello non presenzierà in studio nella speranza che il prossimo anno anche il pubblico possa ritrovare la propria dimensione abituale, senza rischi e distanze preventive.