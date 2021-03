Quanto guadagna Ilary Blasi all’Isola dei Famosi? Cachet da capogiro

Ilary Blasi è al timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e Cosmopolitan ha svelato quello che sembrerebbe essere il suo cachet.

Ilary Blasi è tornata sul piccolo schermo degli italiani dopo un periodo di pausa dalla televisione. La moglie de Il Capitano non è più al timone del Grande Fratello Vip, affidato da due edizioni ormai ad Alfonso Signorini, ma sta conducendo per la prima volta L’Isola dei Famosi. La sua conduzione è un ritorno alle origini rispetto a quella delle precedenti edizioni, dando maggiore spazio alle prove di abilità piuttosto che alle dinamiche tra i concorrenti e gli ascolti sembrano premiare questo cambio di rotta.

E’ inutile negare, però, che il popolo della rete, che la segue con tanto affetto e da tempo sperava in un suo ritorno in tv, è curioso di sapere a quanto ammonta il cachet della conduttrice. Beh, a rispondere a questa curiosità ci ha pensato il magazine Cosmopolitan che ha rivelato quello che sembrerebbe essere non solo il compenso percepito dalla padrona di casa ma anche dai suoi fedeli opinionisti: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi.

Curiosi di conoscere il cachet da capogiro di Ilary Blasi per questa nuova edizione del programma? Attenzione, perché nemmeno quegli percepiti dagli opinionisti sembrerebbero essere da meno.

Isola dei Famosi: i cachet di Ilary Blasi, Zorzi, Elettra e Zanicchi

Come anticipato, il magazine Cosmopolitan ha svelato in anteprima quello che sembrerebbe essere il cachet di Ilary Blasi per l’Isola dei Famosi, edizione per cui i Bookie hanno già annunciato il loro vincitore.

Secondo quanto rivelato dal magazine, la moglie del Capitano riceverebbe settimanalmente 100 mila euro, 50 mila a puntata. Seguita a ruota da Tommaso Zorzi, che è stato il protagonista di una chat privata pubblicata da Akash Kumar, il concorrente che ha deciso di abbandonare il gioco durante la diretta di lunedì scorso, che secondo Blasting News percepirebbe sui 30 mila euro a puntata.

Dopo di lui troviamo Elettra Lamborghini. La cantante di Musica E Il Resto Scompare guadagnerebbe intorno ai 25 mila euro, mentre la “meno pagata” sarebbe in realtà Iva Zanicchi che percepirebbe “soltanto” 20 mila euro a puntata.

Questi sembrerebbe essere i cachet percepiti per questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Sicuramente cachet non da poco, ma che non sono stati confermati dai diretti interessati. Ora però il pubblico della rete vorrebbero sapere anche quelli percepiti dai concorrenti. Sicuramente questi saranno più bassi di quelli di chi sta studio e non tutti, proprio come accade tra gli opinionisti, guadagnano la stessa cifra. In quanto il cachet viene stabilito in base alla popolarità del vippone in questione.

Nessun segreto è più al sicuro: Mediaset Extra e @MediasetPlay vi mostrano tutti i contenuti inediti di #Isola 🤭 Siete sintonizzati?🌴 pic.twitter.com/R4VXTSa3aW — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 23, 2021

I cachet dell’Isola dei Famosi non sembrerebbe essere affatto bassi, ma ricordiamo sempre che si tratta di indiscrezioni e non abbiamo la conferma assoluta che corrispondano alla verità dei fatti. Sicuramente, qualora dovessero rivelarsi essere reale, non sarebbe poi così male partecipare al programma.