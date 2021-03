Fratelli di Crozza sospeso per caso Covid: ecco quando ritorna in onda

Fratelli di Crozza, lo show del comico genovese è stato sospeso in via precauzionale a causa del coronavirus.

Questa settimana, più nello specifico venerdì 26 marzo non andrà in onda il consueto appuntamento con ‘Fratelli di Crozza’ sul canale Nove del digitale terrestre.

Dati i casi di positività al Covid-19 riscontrati all’interno della redazione del programma, la casa di produzione ITV Movie e Discovery Italia hanno deciso in via precauzionale di sospendere la puntata prevista.

Al posto dell’appuntamento live verrà trasmessa una replica dello show. ‘Fratelli di Crozza’ tornerà live sul NOVE dal 9 aprile, dopo la già prevista pausa pasquale.

Non si tratta certamente del primo programma televisivo sospeso in via precauzionale per casi di positività al coronavirus. Ricordiamo che “Io e Te” condotto da Pierluigi Diaco su Rai1 aveva subito la stessa sorte, seppur peggiore (in quel caso è proprio stato sospeso il programma), Ballando con le Stelle è stato a lungo rinviato.

Altri programmi invece a causa della positività del conduttore hanno continuando ad andare avanti con il conduttore collegato da casa, è un esempio Carlo Conti durante la conduzione di Tale e Quale Show e anche Serena Bortone per il quotidiano “Oggi è un altro giorno“.

Fratelli di Crozza: la pausa anticipata causa Covid

Lo show è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia e firmato, oltre che dal protagonista Maurizio Crozza, anche da Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.