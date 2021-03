Bright and colorful eye makeup: per una primavera ultra glamour

La primavera è arrivata, perché non celebrarla con un look giovane, fresco, colorato e ultra brillante? Ecco come realizzare il bellissimo bright and colorful eye makeup firmato Giulia Mason.

La primavera è senza dubbio la stagione della rinascita dove i raggi del sole tornano a scaldare la nostra pelle e i colori a tornare protagonisti. Perché non celebrarla con un trucco colorato, brillante e femminile? Il Bright and colorful eye makeup della makeup artist Giulia Mason è senza dubbio un trucco che rende protagoniste, una sferzata di energia che solo i colori possono regalare al cuore e soprattutto allo stile personale.

Scopriamo quali sono i prodotti utilizzati per il makeup look completo, occhi, viso e labbra, e come realizzarlo passo dopo passo.

Bright and colorful eye makeup: ecco come ce lo presenta la makeup artist!

Un makeup in esclusiva per chedonna.it, un look perfetto per la primavera che la giovane e frizzante makeup artist Giulia Mason ha curato nei minimi particolari:

“Se mi venisse chiesto “Con questo make up, quale parte del viso hai voluto valorizzare?” beh… diciamo che non ho badato a sobrietà, semplicità e moderazione. Come potete vedere infatti, per le labbra ho usato una tonalità del prugna, precisamente ho applicato il rossetto Cream Lip Stain Mat di Sephora collection- colorazione 24.

Per quanto riguarda gli occhi invece, innanzitutto ho creato una base omogenea optando per il mio primer preferito, ovvero il P.Louise base a seconda della carnagione, e poi con la palette Mercury Retrograde di Huda Beauty, ho sfumato sulla palpebra mobile alta ombretti rosa sempre più forti e accesi per creare profondità.

Successivamente ho applicato sulla palpebra mobile restante da truccare, lo stesso primer sopra elencato di una tonalità più chiara possibile tendente al bianco ed anche il Professional gel fissante per glitter di NYX per poi stenderci un ombretto shimmer contenuto nella palette utilizzata. Il tutto per assicurarmi una durata più lunga possibile e mantenere la lucentezza e luminosità che emanano i brillantini. Per concludere il make up occhi ho applicato delle ciglia finte, un mascara volumizzante e ho curato le mie sopracciglia con 24Hr brown Setter di Benefit cosmetics.

Per il benessere della vostra pelle, vi consiglio di uniformarla e illuminarla con il siero Unicorn essence di Farsali in base alle esigenze di ciascuna.

Infine ho ultimato la base viso servendomi della spugnetta per il fondotinta Natural Radiant Longwear Foundation di Nars, di un pennello e della terra per il contouring su naso, zigomi e contorni, del blush rosato di Mac cosmetics sulle guance ed alla fine dell’illuminante per accentuare e risaltare il volto. Consiglio a tutte voi di spruzzare del fissante a scelta a make up terminato per un risultato permanente.

Insomma un trucco base per passare inosservate…o forse no!!!”

Questo makeup look è un inno ai colori, al brillare sempre e nonostante tutto, e alla libertà di apparire colorate, eccentriche e con quel pizzico di irriverenza che non guasta mai!

Come realizzare il makeup

Il Bright and colorful eye makeup può sembrare a prima vista un trucco impegnativo, soprattutto per quel che riguarda gli occhi, ma con i prodotti giusti e qualche piccola indicazione potrete sfumare gli ombretti in modo semplice e realizzare una base trucco perfetta e luminosa. Le labbra? Senza dubbio protagoniste con un color prunga molto intenso.

Gli occhi

Il primo prodotto da stendere sulla palpebra sarà un primer, questo assicurerà una base omogenea e una lunga tenuta degli ombretti.

Il rosa nelle sue sfumature più accese enfatizzerà la piega dell’occhio con una sfumatura che regalerà un bellissimo occhio allungato e femminile. Per rendere la palpebra mobile più luminosa si potrà stendere un primer più chiaro, quasi bianco e un gel fissante per i glitter per poi applicare due tonalità di ombretti luminosi e glitterati, il più chiaro al centro della palpebra e il più intenso all’angolo esterno dell’occhio. Gli ombretti utilizzati sulla palpebra superiore andranno a definire anche la rima palpebrale inferiore regalando profondità allo sguardo.

Le ciglia finte, un ‘must have’ al quale non rinunciare mai, così come all’azione performante di un buon mascara. Fondamentali le sopracciglia che dovranno essere infoltite e definite con un prodotto specifico.

Il viso e le labbra

Stendere un siero uniformante ed illuminante e di seguito un fondo liquido che si sposerà perfettamente con il vostro incarnato. Stendere il correttore per mimetizzare le occhiaie e rendere luminosa la zona.

Con una terra fredda si potrà realizzare un contouring che scolpisca i lineamenti e con una cipria si potrà eseguire un baking leggero che vada a definire in modo chiaro e luminoso. Un tocco di blush e di illuminante renderanno l’incarnato davvero fresco e radioso. Sulle labbra una tinta sui toni del prugna con un finish lucido.

