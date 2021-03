Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 23 marzo: la scelta di Sabina Ricci e Claudio Cervoni e lite tra Luca, Armando e Biagio.

Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 23 marzo? Chi saranno i protagonisti del nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi? Come ormai accade dall’inizio della stagione non ci sono anticipazioni ufficiali. Tuttavia, in baso alle anticipazioni del Vicolo delle News relative alla registrazione dello scorso 11 marzo, il protagonista dovrebbe essere ancora Luca Cenerelli.

Ci dovrebbe, inoltre, essere spazio anche per una coppia del trono over e per il tronista Giacomo Czerny.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 23 marzo: la scelta di Sabina e Claudio e la lite tra Armando, Biagio e Luca

La redazione di Uomini e Donne, dopo aver dedicato la puntata di ieri soprattutto all’addio di Gero Natale e al percorso di Massimiliano Mollicone che sta conoscendo, in particolare, le corteggiatrici Eugenia, Federica e Martina, nella puntata di oggi, dovrebbe trasmettere la scelta di Sabina Ricci e Claudio Cervoni che hanno deciso di lasciare insieme il programma per vivere l’amore nato nello studio di Cinecittà senza telecamere.

L’attenzione, poi, dovrebbe spostarsi su Armando Incarnato, Luca Cenerelli e Biagio Di Mauro. Quest’ultimo inviterà Luca a non parlare degli altri cavalieri nelle interviste che rilascia dando il via ad una discussione. Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, il riferimento è ad alcune dichiarazioni che Luca ha rilasciata a Uomini e Donne Magazine.

«Armando e Biagio sono molto lontani da me per il loro carattere. Non sono un tipo che urla o sbraita. Non mi piace la poca compostezza. Il rispetto per una donna per me viene prima di ogni altra cosa, a prescindere da quali sentimenti mi leghino a lei o da che età abbia. Alzare la voce per me è inaccettabile», sono le parole dette dal cavaliere che hanno indispettito Biagio. Tra i tre cavalieri ci sarà un confronto che coinvolgerà il resto del parterre.

Spazio, infine, al tronista Giacomo, protagonista di un confronto con Martina. La corteggiatrice sarà accusata dal tronista di non provare attrazione per lui. La corteggiatrice negherà e proverà a fargli capire il proprio interesse.