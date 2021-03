Oreo Cheesecake: una cheesecake golosa, perfetta per una pausa dolce!

Oreo Cheesecake, una torta fredda ispirata ai famosi biscotti dal gusto intenso di cioccolato. Scopriamo tutti gli ingredienti e la ricetta per prepararla.

La Cheesecake è il dolce perfetto per la primavera, che sia per colazione, per merenda o per festaggiare un evento speciale, è il dessert che non dovrebbe mai mancare perché armonia perfetta tra il gusto fresco del gelato e quello di una torta classica.

Oggi vi proponiamo una Oreo Cheesecake, ispirata ai famosi biscotti al cioccolato, ripieni di crema alla vaniglia. Potrete così assaporare in una versione golosa, fresca e light il gusto dei biscotti che hanno accompagnato l’infanzia di moltissime persone.

Oreo Cheesecake: gli ingredienti e la ricetta

La ricetta dell’Oreo Cheesecake nasce dalla passione della food blogger alessiafortina che nelle sue ricette preferisce sempre utilizzare ingredienti sani e leggeri trasformando anche il dessert più goloso in un dolce semplice e veloce da preparare e soprattutto ‘fit’.

Questa cheesecake potrà essere servita fresca, magari accompagnata da un ottimo caffè, per dare il benvenuto alla bella stagione e condividere una piacevole pausa dolce con tutta la famiglia!

Come spiga la stessa alessiafortina, questa Oreo Cheesecake è nata dalla collaborazione con un’altra food blogger elena_fitandsweet:

“Io e la mia carissima @elena_fitandsweet abbiamo pensato per voi questa golosità super veloce e super buona, la prima di una collaborazione molto fit-porn. Non resterete mai delusi da una buona fetta di torta”

Gli ingredienti di alessiafortina

Per preparare la Oreo Cheesecake avrete bisogno di:

Per la base della cheesecake

3 fette biscottate

10 grammi di fiocchi d’avena

2 cucchiai di latte

una punta di cacao

Per la farcitura

100 ml di latte vegetale

60 grammi di Philadelphia formaggio spalmabile (nella ricetta è stato utilizzato quello allo yogurt greco)

50 grammi di yogurt 0%

un foglio di gelatina lasciata a mollo in acqua 10 minuti prima dell’uso

Per il topping

10 grammi di cacao amaro + acqua

1 biscotto Oreo e decorazione a piacere

Il procedimento di elena_fitandsweet

La food blogger spiega il procedimento veloce della ricetta della Oreo Cheesecake. Bisognerà sbriciolare le fette biscottate, aggiungervi i fiocchi d’avena e due cucchiai di latte creando un composto sabbioso con cui fare la base della cheesecake utilizzando un coppapasta.

Nel frattempo mettere in ammollo il foglio di gelatina e creare la farcitura versando in un pentolino il latte, con il formaggio spalmabile e la colla di pesce quando raggiungono il bollore. Spegnere a aggiungere lo yogurt e mezzo Oreo frantumato miscelando.

Versare la crema ottenuta sulla base della cheesecake e mettere in frigo per una notte. Al mattino basterà togliere la torta dal coppapasta e decorarla con il topping decorandola a piacere con un biscotto Oreo!

