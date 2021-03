Luca Cenerelli, chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram.

Luca Cenerelli è un cavaliere del trono over di Uomini e Donne. E’ arrivato in trasmissione durante la stagione del programma di Maria De Filippi conquistando le attenzioni delle dame del parterre del trono over che gli hanno immediatamente lasciando il numero di telefono, ma chi è davvero Luca?

N ome: Luca Cenerelli

Luca Cenerelli Segno Zodiacale: Scorpione

Scorpione Età: 47 anni

47 anni Data di nascita: 2 0 Novembre 1973

0 Novembre 1973 Luogo di nascita: Milano

Milano Professione : Imprenditore

: Imprenditore Altezza: /

/ Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: @luca_cenerelli

Chi è Luca Cenerelli, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Luca Cenerelli è nato a Milano il 20 Novembre 1973. Dopo il diploma si iscrive all’università Degli Studi Politecnico di Milano. Dopo aver lavorato come project Manager in diverse aziende, decide di trasformare la propria passione per i viaggi e l’Africa in un lavoro fondando una sua società. Luca, infatti, è Fondatore e Direttore di YouBrand S.r.l. ed è Fondatore, Sales & Marketing Director di Tanzania Private Tours.

“Ho aperto un tour operator in Tanzania e organizzo safari in Africa. Sono una persona sportiva. Non mi piace molto la palestra, ma amo gli sport all’aria aperta. In particolare ho una passione per il windsurf che vivo in modo particolare. Avendo un furgone, mi piace dormire sotto il cielo stellato quando sono in vacanza e non in un albergo”, ha detto durante la presentazione a Uomini e Donne.

Vita privata

Luca non è sposato, non ha figli e vorrebbe trovare una donna con cui costruire un progetto di vita insieme. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha svelato le caratteristiche che cerca in una donna:

“Cerco qualcuno che tiri fuori il meglio di me, con cui ci sia uno scambio continuo per crescere, che sappia scoprire anche le mie fragilità e mi aiuti ad affrontarle. Vorrei trovare una donna con cui trascorrere tutta la vita, perché credo nell’amore eterno, fatto di attrazione mentale ma anche fisica».

L’avventura a Uomini e Donne

Il percorso a Uomini e Donne è cominciato con la conoscenza di Angela, Elisabetta e Federica di cui, al magine ufficiale della trasmissione, ha detto:

«Di Federica mi ha colpito il sorriso, mentre con Angela c’è stato uno scambio di sguardi. In Elisabetta, invece, ho trovato una donna sensuale ma con una timidezza che mi ha intrigato».

Instagram

Luca può essere seguito su Instagram dove pubblica foto dei suoi viaggi mostrandosi spesso solo o in compagnia degli amici.