E’ nata la figlia di Fedez e Chiara Ferragni e si chiama Vittoria ma sapete perché mamma e papà hanno scelto questo nome?

Dopo settimane di fervente attesa al grido di “è nata o no?” ecco che finalmente è arrivato il lieto annuncio: la figlia di Fedez e Chiara Ferragni è nata.

Svelato naturalmente anche il nome di quella che fino ad oggi era nota a tutti come “baby V”. La V sta infatti per Vittoria, un nome alquanto classico e forse inatteso per la coppia che aveva stupito tutti chiamando il primogenito Leone.

La domanda allora sorge spontanea: perché Vittoria? Oggi proviamo a spiegarvelo qui su CheDonna.it

Perché Fedez e la Ferragni hanno chiamato la figlia Vittoria

“La nostra Vittoria”

Così sia Fedez che Chiara Ferragni presentano via Instagram la nuova arrivata.

La prima ipotesi è dunque che il nome alluda a un traguardo della coppia, una vittoria per l’appunto.

Altra ipotesi è che forse Chiara per la sua femminuccia desiderasse un nome dal tono un po’ più internazionale: Vittoria in italiano suona assai simile all’equivalente anglosassone Victoria e così gli amici d’oltreoceano non avranno certo difficoltà a pronunciare il nome della piccola.

Terza ipotesi qualche riferimento a personaggi celebri o comunque cari alla coppia a noi ignoti: che esista una nonna Vittoria? Un’icona fashion Vittoria di cui ignoriamo al momento l’esistenza? Tutto è possibile.

La spiegazione ufficiale l’avremo ovviamente solo quando la coppia deciderà di parlare e dare la propria versione, magari raccontando qualche retroscena sulla scelta del nome.

Del resto è passata solo qualche settimana da quando Chiara Ferragni ci svelava l’iniziale del nome dicendo di attendere “Baby V” e, dal canto suo, Fedez saliva sul palcoscenico di Sanremo con una giacca che riportava cucite tutte le iniziali dei nomi della famiglia ed una misteriosa “V”. Abbiamo ancora sufficiente pazienza dunque per attendere una spiegazione ufficiale della coppia circa la scelta del nome.

Per ora non ci resta che attendere e intanto facciamo i nostri migliori auguri a mamma Chiara, papà Federico e al neo fratello maggiore Leone. Ben arrivata Vittoria!