Aidan Turner, chi è l’attore che interpreta Leonardo Da Vinci: età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Aidan Turner è è un attore irlandese che interpreta Leonardo Da Vinci nella serie evento prodotta da Lux Vide con Rai Fiction. Aidan Turner si cala nei panni del genio di Leonardo in otto episodi in cui viene raccontata la vita del grande artista, ma chi è Aiden Turner?

N ome: Aidan Turner

Aidan Turner Segno Zodiacale: Gemelli

Gemelli Età: 37 anni

anni Data di nascita: 19 giugno 1983

19 giugno 1983 Luogo di nascita: Clondalkin

Clondalkin Professione : Attore

: Attore Altezza: 183 cm

183 cm Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: /

Età, altezza e carriera

Aidan Turner è un attore irlandese. E’ nato il 19 giugno 1983 a Clondalkin, una località vicino a Dublino. Si è diplomato nel 2004 presso il Gaiety School of Acting e ha cominciato a lavorare sia in tv che a teatro. Ha partecipato ad un episodio della serie TV I Tudors e ha lavorato a diverse produzioni televisive come Disperatamente romantici, The Clinic, Resonance, Hattie e Being Human.

Il successo è arrivato con il film Lo Hobbit interpretando il ruolo di Kili recitando in tutti i film della saga ovvero Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, Lo Hobbit – La desolazione di Smaug e Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate. Nel 2013 ha interpretato nel film Shadowhunters – Città di ossa. Nel 2021 arriva su Raiuno con la serie evento Leonardo in cui recita accanto a Matilda De Angelis (The Undoing, I ragazzi dello Zecchino d’Oro, Tutto può succedere), Freddie Highmore (The Good Doctor, Bates Motel) nel ruolo di Stefano Giraldi.

Vita privata

Secondo il sito Web di Who’s Dated Who l’attore sarebbe fidanzato con l’attrice Caitlin Fitzgerald. I due attori vivrebbero una storia d’amore dal 2018. Non ci sono altre informazioni sulla vita privata dell’attore che è molto schivo e riservato al punto da non avere alcun profilo social.