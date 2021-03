Le 14 caratteristiche femminili che fanno fuggire gli uomini

Alcune caratteristiche femminili sono estremamente mal tollerate dalla maggior parte degli uomini. Scopri quali sono.

Gli uomini e le donne sono due esseri molto diversi, si uniscono e condividono insieme progetti, famiglia esperienze eppure le loro diversità sono talmente accentuate da sembrare che vengano da due pianeti diversi. da questa idea è nato un famoso libro di John Gray: “Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere”.

Questa diversità è alla base della mancanza di comunicazione e dell’incomprensione che spesso si genera tra i due sessi.

Per arginare tutto questo basterebbe che uno dei due sessi si sforzi di capire come funziona l’altro, a questo proposito vi sveliamo quali caratteristiche femminili spaventano gli uomini al punto da farli fuggire via.

14 cose che gli uomini non sopportano di una donna

Molte donne si chiedono cosa vogliono gli uomini, forse la domanda più appropriata per conquistare un uomo non è cosa vuole ma: “Cosa non vuole o meglio, cosa detesta e cosa non sopportano gli uomini nelle donne?”

Anche se ogni persona è diversa, le inclinazioni degli uomini sono simili per quanto riguarda questo argomento.

Ecco 14 caratteristiche femminili che gli uomini detestano all’unisono:

1. Trucco eccessivo

Una donna che si valorizza con il trucco è ben vista da un uomo, ma quando il trucco è eccessivo l’effetto cambia. Ad una donna troppo “finta” l’uomo preferisce senza dubbio la donna acqua e sapone, al naturale.

2. Scarsa igiene personale

Questa caratteristica solitamente è mal tollerata da entrambi i sessi. Una persona curata, profumata e ben vestita, pulita attira molto di più di una persona che odora di sudore o è trasandata. La trascuratezza uccide l’amore nel tempo. Una igiene personale curata è essenziale. Andate a letto dopo aver fatto la doccia, non potrà resistervi.

3. Atteggiamento arrogante

Gli uomini detestano le donne arroganti e altezzose. Il gentil sesso dovrebbe esprimere appunto gentilezza, premura, dolcezza. Una donna buona con lui e con chi la circonda è rassicurante per un uomo.

4. Non rispondere alle domande

Alcune donne tendono a fare lo sciopero del silenzio quando sono arrabbiate o sono nervose. Con l’obiettivo di evitare certi argomenti, non rispondono alle domande. Quando gli uomini decidono di voler comunicare non c’è nulla che possa distoglierli da questo e il silenzio li fa uscire letteralmente dai gangheri.

5. Criticare la sua ex

Anche se è una sua ex è pur sempre una persona che ha fatto parte della sua vita e criticando lei critichi una sua scelta. Anche se questa scelta si è rivelata sbagliata e anche se è una storia che si è gettato alle spalle, per un uomo è insopportabile sentire una donna criticare la sua ex.

6. Creare scenari drammatici

Alcune donne fanno drammi e sceneggiate per motivi futili. Questo accade soprattutto nel caso in cui non riescono a contenere le proprie emozioni. Basta una discussione e la voce un pò grossa per farle piangere e drammatizzare. Gli uomini detestano questo atteggiamento, hanno bisogno di essere confortati e rassicurati.

7. Essere troppo esigente

Ci sono donne che non si accontentano mai e vogliono sempre di più. Questa mania può emergere in ogni contesto della loro vita, lavorativa e privata. Avere accanto una persona che non è mai contenta e si lamenta sempre è stressante per un uomo, questo mal contento spesso si traduce nell’essere troppo esigenti nei confronti del loro partner e manifestare richieste incessanti che lo opprimono.

8. Non prestare attenzione alle parole usate

Gli uomini detestano le donne che hanno la testa altrove e che non li ascoltano e non partecipano alla conversazione, preferiscono avere accanto qualcuno che li sappia sostenere su base quotidiana.

9. perdere la calma rapidamente

Il ciclo ormonale rende le donne volubili e propense ad avere forti sbalzi d’umore che gli uomini non riescono a sopportare.

10. Creare onde negative

Essere sempre positivi e di buon umore è impossibile, ma certe persone hanno la tendenza ad essere negative e pessimiste. Gli uomini hanno bisogno di qualcuno che sia fiducioso e appassionato verso il futuro, una persona con la quale vivere con leggerezza e spensieratezza, senza pensieri.

11 Non avere passione

Gli impegni, il lavoro, i figli, la casa, molte cose tendono a stressare la donna e a uccidere la sua libido. Gli uomini hanno una necessità fisiologica di mantenere un contatto fisico e non possono rinunciare ad una vita di passione.

12. Spettegolare

Le donne amano chiacchierare e spettegolare ma la controparte maschile vede questo atteggiamento con negatività. Le donne chiacchierano a volte per curiosità non per malvagità ma gli uomini preferiscono una donna che pensi a se stessa anzichè agli altri.

13. Non prendersi cura di se stessa

Gli uomini hanno bisogno di sentirsi motivati ed incentivati a curare la loro salute psicofisica. Data la loro natura pigra hanno bisogno di un alleato o meglio di un coach motivazionale. Una donna trascurata che non si prende cura di se stessa, della sua salute fisica e mentale è una donna che non potrà assolvere a questo compito. Inoltre un corpo curato è molto attraente e sappiamo bene quanto conti la componente fisica per l’uomo che non riesce a restare indifferente al fascino femminile.

14. Comportarsi in maniera maleducata

Una donna che non sa parlare, che si comporta in maniera maleducata privatamente ed in pubblico, è un motivo di fuga per un uomo. L’uomo vuole mostrare orgogliosamente il suo trofeo, la sua donna meravigliosamente intelligente, altruista e gentile che tutti gli invidiano. Se tendi a disprezzare gli altri e a mancare di rispetto, è probabile che tu sia una persona egoista e cattiva.