Uomini e Donne oggi, anticipazioni 22 marzo: una scelta inaspettata nella nuova puntata del programma di Maria De Filippi.

Nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi, lunedì 22 marzo, alle 14.45 su canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5? Salvo cambiamenti dell’ultima ora, nella puntata di oggi, dovrebbe esserci una scelta inaspettata. Protagonisti del momento d’amore saranno una dama e un cavaliere del trono over.

Nel corso della puntata, inoltre, dovrebbe esserci anche un clamoroso addio che lascerà l’amaro in bocca anche alla tronista Samantha Curcio. Andiamo a scoprire cosa accadrà.

Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Sabina Ricci e Claudio Cervoni

Nella registrazione dell’11 marzo, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, c’è stata la scelta di Sabina Ricci e Claudio Cervoni. La dama e il cavaliere del trono over di Uomini e donne, dopo aver deciso di ricominciare a frequentarsi in seguito ad un allontanamento, hanno deciso di lasciare insieme il programma.

Oggi, salvo cambiamenti improvvisi, dovrebbe andare in onda il momento fatidico. Claudio racconterà che, a maggio, a causa del lavoro, dovrà lasciare Roma e chiederà a Sabina di seguirlo. Maria De Filippi chiederà al cavaliere se lascerà il programma per quel periodo, ma entrambi annunceranno l’intenzione di voler lasciare insieme la trasmissione.

Uniti da un sentimento che ha sorpreso entrambi, annunceranno l’addio al dating show per poter vivere la storia senza telecamera. La conduttrice spiegherà che si tratta di una scelta inaspettata. Per la coppia del trono over, esattamente come accaduto per Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che sono felicemente fidanzati, scenderanno i petali.

La puntata potrebbe continuare con l’addio clamoroso di Gero Natale. Il cavaliere siciliano che ha fatto un’esterna anche con la tronista Samantha Curcio, annuncerà di voler lasciare il programma non sentendosi pronto per tuffarsi davvero in nuove conoscenze.

La decisione lascerà l’amaro in bocca soprattutto alla tronista che non si aspettava tale dichiarazione avendo visto in lui una persona con cui avrebbe potuto dare il via ad una conoscenza importante.

La puntata di Uomini e donne di oggi, dunque, dovrebbe essere ricca di colpi di scena. Per scoprire, tuttavia, se la redazione manderà in onda tali momenti o altro della registrazione dello scorso 11 marzo non ci resta che aspettare l’inizio della puntata.