Scopri per ciascun segno dello zodiaco quale destino ha pronosticato oggi il nostro oroscopo: sfortuna o cattiva sorte dalla tua parte?

Una nuova settimana è pronta per iniziare ma tu sei pronta per affrontarla al meglio? Qualora ti occorresse qualche suggerimento extra, ecco le previsioni del nostro fidato oroscopo, un consiglio o un avvertimento per ciascun segno dello zodiaco.

Continua a leggere qui su CheDonna.it e scopri se la fortuna sarà meno dalla vostra parte.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Il momento difficile fa aprire gli occhi ai primi tre segni dello zodiaco che oggi sapranno di che cosa esser grati.

Oroscopo oggi Ariete

Ma con le mani in mano! Stare lì a rimuginare sui problemi non fa per voi e così vi trovate sempre un nuovo impegno a cui far fronte, anche solo per tenervi occupate.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Torna la pace in famiglia e con gli affetti a voi più vicini. La situazione di generale difficoltà vi ha fatto capire quali sono i veri problemi. Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Nei momenti difficili si apprezzano le piccole cose e così oggi anche una semplice cena in famiglia è per voi motivo di sorridere

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 9

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Passi complessi si profilano all’orizzonte per i prossimi tre segni, forse non pronti a dare il meglio di sé ma comunque in grado di sfangarla.

Oroscopo oggi Cancro

Un passo difficile da compiere si profila all’orizzonte: non vorreste prendervi questo impegno ma, se proprio dovete fatelo con la giusta testa

Amore: 7

Lavoro: 6

salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Oggi anche voi, sempre così sicure, vi fate cogliere da un’insolita invidia: tutta colpa di questi tempi così difficili che destabilizzano

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

La fortuna vi assiste e anche se non siete preparate, sul lavoro sarà il vostro proverbiale intuito a salvarvi

Amore: 6

Lavoro: 10

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Il periodo non è dei più semplici nemmeno per i prossimi tre segni che però vedono una flebile luce in fondo al tunnel

Oroscopo oggi Bilancia

Qualche attrito di troppo in famiglia: non sempre si può andare d’accordo e certe divergenze sono impossibili da colmare

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Vi sentite fortunate rispetto a tanti di questi tempi e la cosa vi gratifica ma, al tempos tesso, un po’ rattrista e spaventa.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Troppa concorrenza, ma qualcosa a vostra insaputa si sta smuovendo e sul lavoro a breve potrebbero arrivare soddisfazioni

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Lunedì ostico anche per gli ultimi segni dello zodiaco che cercheranno quantomeno di vedere il bicchiere mezzo pieno.

Oroscopo oggi Capricorno

Problemi in casa ma, quantomeno, la comunanza di vedute con lui li trasforma in occasioni per cementare la coppia

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Lunedì tutto in salita quello di oggi e certo non potete incolpare i postumi del weekend: che sia l’età che avanza?

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Pesci

“Chi belle vuole apparire…” Oggi per trovare la carica puntate su un look mozzafiato: certo non è comodo ma il successo è assicurato.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 5



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.