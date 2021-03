Ludovica Bizzaglia, ex fidanzata di Simone Paciello: “Deve andare avanti”

Ludovica Bizzaglia è l’ex fidanzata di Awed, Simone Paciello dell’Isola dei Famosi. I due si sono detti addio nel 2017, ecco perché.

Ludovica Bizzaglia è stata per qualche tempo la fidanzata di Simone Paciello, Awed. I due hanno avuto modo di potersi conoscere sul set del film Un Natale al Sud e nonostante sembrassero essere molto innamorati, la loro relazione non è andata come sperato. La coppia, infatti, ha deciso di separarsi nel 2017 ed ad annunciare il tutto fu lei, sul suo profilo Instagram, per poi essere seguita da lui attraverso un video sul suo canale Youtube.

I motivi della rottura non sono mai stati svelati, ma Simone, attualmente impegnato all’Isola dei Famosi, ha rivelato che è stato lui a scegliere di voler terminare il tutto e di troncare la loro relazione. Ludovica, invece, durante l’annuncio della fine della loro storia, aveva chiesto ai suoi fedeli sostenitori di non accostarla più a lui perché la vita deve andare avanti e non sarebbe giusto continuare a rimuginare sul passato, visto che entrambi furono presi di mira dal web che sospettavano una tale decisione da parte loro.

Questo è il messaggio che Ludovica Bizzaglia, ex fidanzata di Simone Paciello, scrisse sul suo profilo Instagram per annunciare la fine della loro storia.

Simone Paciello: le parole di Ludovica Bizzaglia sulla fine della loro storia

“Volevo comunicarci che io e Simone Paciello non formiamo più una coppia. Non avrei mai pensato di dover annunciare pubblicamente la fine di una relazione, ma dopo i vostri tantissimi, giustificati ed insistenti messaggi sarebbe stato ipocrita da parte mia non darvi nemmeno una risposta in merito a quello che sta accadendo, avendo io goduto seppur in maniera inconscia della visibilità riflessa della sua persona. Molti di voi, infatti, mi hanno proprio conosciuta per questo.”

“Vi chiedo, qualora fosse possibile, il piacere di non accostarmi mai più, e per nessun motivo, alla sua persona o al suo personaggio. Immagino possiate capire il dolore che sta provando una ragazza di 21 anni in una storia simile. La vita deve andare avanti ed io di certo non sono una che molla o che vuole mollare. Sappiate che oltre lo schermo del vostro smartphone, ci sono persone vere con sentimenti veri. L’amore esiste e noi siamo circondati dalla bellezza. Se ve lo state chiedendo, beh il mio cuore resterà lo stesso“.

“Inoltre, vi prego di non cercare sempre una vittima ed un carnefice. Non è questo quello che conta. Le parole come ‘sempre’ e ‘mai’ non esistono. Vi chiedo, per favore, di far restare soltanto un bellissimo ricordo di quello abbiamo scelto di condividere con voi e di tutto ciò che siamo stati in grado di trasmettervi”.

Queste erano le parole utilizzate da Ludovica Bizzaglia, ex fidanzata di Awed, per annunciare la fine della loro relazione ed un po’ più in alto potete trovare anche la versione di lui che da quel momento ha scelto di non presentare alcuna fidanzata al suo fedele pubblico.