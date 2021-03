I migliori profumi da donna Jo Malone London

Jo Malone London non ha bisogno di grandi presentazioni: è infatti un marchio famosissimo, che tutti gli amanti delle fragranze conoscono perché gode di un grande prestigio. La particolarità di questo brand, riconoscibile sin da subito per via dello stile minimal ed elegante scelto per le boccette di profumo, è l’incredibile persistenza delle fragranze e la loro originalità.

Le note presenti in ogni essenza si avvertono in modo deciso, ma non sovrastano mai le altre perché l’equilibrio è sempre perfetto. Troviamo nel catalogo Jo Malone profumi donna che in realtà possono andare bene anche per l’uomo e viceversa, perché alcune essenze sono unisex.

Jo Malone profumi: i più amati dalle donne

Sono moltissime le donne che amano questo marchio, ma quali sono i profumi femminili ritenuti migliori in assoluto? Scopriamolo insieme.

# Poppy & Barley

Poppy & Barley è una fragranza di Jo Malone London molto apprezzata per la sua delicatezza, anche se questa è una caratteristica tipica di tutte le colonie di questo famoso brand. Si distingue per le note floreali che ricordano i campi inglesi e che sono molto particolari, per nulla scontate: il profumo che si avverte in modo più netto è infatti quello del papavero, che si fonde con note di orzo e trasporta in una dimensione bucolica. Non mancano però sentori dolci, dati dal talco e dal fico, che lo rendono una fragranza davvero unica.

# Myrrh & Tonka

Perfetto per le donne che amano i profumi più intensi e persistenti, Myrrh & Tonka è una colonia intensa che avvolge per tutto il giorno e non stanca proprio mai. Si tratta anche di una delle fragranze Jo Malone London più particolari, per via delle note di mirra e tonka: sensuali e calde ma delicate al tempo stesso. Sono moltissime le donne che consigliano questo profumo, adatto in realtà anche agli uomini perché non molto dolce ma fresco ed inebriante.

# Dark Amber & Ginger Lily

Le note che caratterizzano questo straordinario profumo Jo Malone sono davvero moltissime, a partire dal cardamomo che lo rende particolarissimo e per nulla scontato. Anche questo amatissimo, ha una persistenza davvero ottima al punto da lasciare la scia quando si passa. Si tratta di una fragranza legnosa, fresca ed inebriante che è difficile da descrivere perché estremamente complessa. Sicuramente però vale la pena provarla, perché solo così si può comprendere il fascino unico di questa colonia.

Dove acquistare i profumi Jo Malone online

