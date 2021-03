Giuliana Gemma, sorella di Vera Gemma: “Non ho nulla in contrario”

Giuliana Gemma, sorella di Vera Gemma dell’Isola dei Famosi, l’ha difesa dalla polemica nata sul suo baby fidanzato.

Giuliana Gemma è nota al pubblico del piccolo schermo non solo per essere la figlia di Giuliano Gemma, uno degli attori più importanti e talentuosi del panorama nostrano, ma anche per essere la sorella di Vera Gemma, attualmente impegnata con l’esperienza all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, che ha raccolto l’eredità lasciata da Alessia Marcuzzi.

Vera, proprio durante il corso di quest’esperienza, è finita al centro della polemica a causa della sua relazione con Jeda, il suo baby fidanzato, a causa della forte differenza di età che li separa; sul sito ultimaparola.com trovi la biografia completa di Jeda così potrai scoprire chi è il giovanissimo fidanzato di Vera Gemma. Per questo motivo ieri sera, durante il corso di Live Non è la d’Urso, Giuliana ha preso parte al programma difendendo, come giusto che sia, sua sorella che al momento non ha la possibilità di potersi difendere dalle polemiche in corso sul suo conto.

“Io non ho assolutamente nulla in contrario alla relazione di mia sorella con Jeda. Anche perché sono stata la prima ad avere una relazione con un uomo molto più giovane di me di ben 15 anni, mentre adesso sono impegnata con un uomo più grande di me. Jeda è un ragazzo molto simpatico, è in gambe. A me onestamente piace“ ha dichiarato Giuliana, che ha ricevuto il supporto di Lory Del Santo che in passato voleva perfino scritturare Vera per un suo lavoro.

Giuliana Gemma, sorella di Vera Gemma, ha difeso la concorrente dalle polemiche creatosi al di fuori del programma, rivelando anche qualche piccola curiosità sul suo passato e presente sentimentale, ma quanto sappiamo di lei?

“Volevo scrivere un copione di The Lady su di lei” Scriviamolo Lory, SCRIVIAMOLO! #noneladurso pic.twitter.com/s3xvglBLn4 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 21, 2021

Giuliana Gemma: chi è la sorella di Vera Gemma dell’Isola dei Famosi

Giuliana Gemma è particolarmente legata a sua sorella Vera. Le due, infatti, non hanno avuto una vita facile. In quanto hanno dovuto fare i conti con le prematura morte di mamma Natalia Roberti, scomparsa nel 1995, quanto erano ancora molto piccole e a distanza di qualche anno si sono viste strappare via anche il loro papà, Giuliano Gemma, morto nel 2013 durante un incidente stradale. Questi due episodi hanno sicuramente segnato la vita delle due sorelle e al tempo stesso le hanno unite ancora di più contro le avversità della vita.

Giuliana, a differenza di Gemma, è un po’ più riservata su quello che riguarda la sua sfera privata, ma nonostante ciò ha avuto modo di lavorare in passato nel mondo dello spettacolo. Un evento sicuramente molto significato per la sua carriera è il Giffoni Film Festival. In quanto ha avuto prima modo di presentarlo, nel 1986, mentre nel 2013, insieme a sua sorella Vera, ha presentato il documentario dedicato alla scomparsa del padre, Giuliano Gemma – Storia di un italiano.

Tra le passioni di Giuliana, c’è senza dubbio quella del Cowboy Action Shooting. Un hobby che fa capire che buon sangue non mente, considerato che suo padre è uno degli attori simbolo del cinema Western nostrano. In quanto questa in questa disciplina, si gareggia con cappelli alla cow boy, che è solita indossare anche Vera, i vestiti tipici di quel periodo ed ovviamente le pistole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Gemma (@veragemma17)

Giuliana e Vera Gemma sono sicuramente molto affiatate e per questo motivo lei non poteva che difendere la concorrente di Ilary Blasi dalle polemiche in cui si è trovata coinvolta a sua insaputa.