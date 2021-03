Tra Elettra e Ginevra Lamboghini non scorre buon sangue ormai da tempo immemore. Il restoscena della lite furibonda tra le due e il motivo per cui le due sorelle non si parlano. Scopriamo insieme alcuni dettagli.

Ginevra Lamborghini è un influencer e personaggio pubblico italiano. Il suo nome è collegato alla famiglia Lamborghini, titolare del marchio di automobili di lusso, e a quello della sorella più nota Elettra Lamboghini, cantante e personaggio televisivo di successo. Si faceva il suo nome come possibile concorrente del Grande Fratello VIP 2020 ma poi alla fine Ginevra ha declinato l’invito di Alfonso Signorini per via di alcune clausole sul suo contratto di non parlare espressamente né della sorella, né della famiglia in generale.

Le due Lamborghini non hanno mai nascosto l’odio e l’indifferenza reciproca, tanto che Ginevra non è neanche stata invitata al matrimonio di Elettra. Purtroppo ancora tutt’ora il rapporto tra le due sorelle non sembra essere ancora recuperato. In quanto le Lamborghini sembrerebbero continuare con la loro personale guerra in famiglia, ignorandosi a vicenda.

Recentemente Ginevra e Elettra sono state protagoniste di un altro siparietto, una nuova lite sembra essere scoppiata tra le due sorelle maggiori di casa Lamborghini. Scopriamo insieme di che si tratta.

Elettra Lamborghini e Ginevra: ecco il motivo dell’ultima grande lite tra sorelle

Lo scorso 26 settembre in occasione del matrimonio di Elettra e AfroJack si è a lungo parlato di Ginevra Lamborghini e della sua assenza al matrimonio della sorella più famosa di casa. Eppure, dietro ai motivi ci sarebbero dei litigi seri.

In occasione del matrimonio di Elettra, Ginevra aveva rivelato a FanPage il rapporto con la sorella maggiore:

“C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti – ha raccontato Ginevra -. Se la domanda è: la carriera di Elettra ti è servita per emergere? Ti dico di no, ma con tutto il rispetto per la sua carriera, perché veniamo da due background diversi, abbiamo due direzioni diverse, poi è ovvio che siamo sorelle e siamo accomunate nelle cose, però in realtà veniamo da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte”.

Secondo l’indiscrezione lanciata da Santo Pirrotta, nella trasmissione di Adriana Volpe, Ogni Mattina, il litigio tra le due sarebbe nato per una canzone. Elettra non avrebbe gradito la volontà della sorella di diventare anch’essa una cantante, provando ad incidere un proprio singolo senza dirle niente. Pare che Ginevra avesse ingaggiato già anche un manager, senza proferire parola. Da lì la rottura tra le due che tuttora sta lasciando strascichi per tutta la strada.