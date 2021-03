Come vi tenete la mano? Scopri cosa rivela sul vostro rapporto

Il modo in cui solitamente vi tenete la mano racconta molte cose a proposito del vostro rapporto. Scopri cosa rivela della vostra relazione.

Hai mai fatto caso a come vi tenete la mano? Prendersi per mano è un gesto spontaneo, questi gesti sono molto rappresentativi se li consideriamo come espressione non verbale del nostro corpo. Gli innamorati spesso si tengono per mano, ma ognuno lo fa in modo diverso e il modo in cui lo fanno è il segno di una intimità e di un rapporto diverso esistente all’interno della coppia.

Dimmi come vi tenete la mano e vi dirò qualcosa d’importante sul vostro rapporto di coppia

Ogni coppia si tiene la mano in modo diverso e questo specifico e spontaneo modo di prendersi per mano rivela informazioni importanti che riguardano il loro rapporto ad esempio il livello del benessere stimato all’interno della coppia, ovvero quanto si sentono bene e a loro agio e quanto si sentono innamorati.

Scopri cosa rivela della tua relazione il fatto di tenervi la mano in questo modo:

1 – Se vi prendete per mano tenendo le dita intrecciate

Questo modo di prendervi per mano è il modo più saldo di tenervi stretti ed indica che i due partner hanno un legame molto forte. Intrecciare le dita a quelle dell’altro non sarebbe possibile se anche l’altro non volesse prendervi per mano nello stesso modo. Questa stretta di mano indica che è volontà di entrambi creare questo legame molto saldo e stretto e che entrambi sono devoti all’altro.

2 – Se vi prendete per mano tenendovi con un dito

Questo modo di tenervi la mano indica che vi tenete per mano o meglio per un dito. Un solo dito si intreccia a quello dell’altro creando un collegamento tra i due corpi. Si tratta di un ponte sottile, spesso indica che la coppia è ancora in fase di assestamento, si è formata da poco o ancora non ha trovato la propria stabilità. Il loro legame non è saldo come quello precedente ma meno forte. Questo non denota che la coppia sia fragile, indica solo che è ancora in una fase di gioco, ciò non esclude che nel tempo il rapporto si trasformi in qualcosa di più forte e duraturo.

3 – Se vi prendete per mano tenendo la mano intorno al braccio

Questa posizione è molto comune. Solitamente è lei ad intrecciarsi intorno al braccio di lui mentre passeggiano. Questo modo di tenersi indica che per la donna il braccio di lui è un punto saldo, è il suo punto fermo e di fiducia al quale lei si affida ciecamente. La donna dimostra al suo partner piena stima e fiducia. Anche se potrebbe sembrare che in questo modo è solo la donna a comunicare qualcosa in realtà l’uomo lasciandosi tenere in questo modo dimostra di essere fiero e consapevole di essere la roccia della sua compagna.

4 – Se vi prendete per mano in modo classico

Questo modo senza tempo di tenersi per mano può significare cose diverse. Se sono le mamme a tenere i figli in questo modo, o se lo fanno due amici, denota affetto e stima per colui che teniamo per mano. Se si usa la mano per prendere quella del partner mentre si sta passeggiando, significa che non si vuole fare a meno di tenere l’altro al proprio fianco, questo denota adorazione verso l’altro e voglia di godere della sua compagnia.

5 – Se vi prendete per mano tenendo la mano del partner sulla propria o il contrario

Questo modo di tenersi per mano è sinonimo di conforto e sostegno verso l’altro. Tendenzialmente si stringe la mano dell’altro per esprimergli la nostra totale compassione o vicinanza, lealtà e fedeltà. Non è probabilmente il modo più romantico di comunicare i nostri sentimenti, ma è sicuramente quello più efficace. A volte semplicemente appoggiando la mano sull’altro riusciamo a trasmettergli tutte le vibrazioni positive.

Ogni coppia vive il rapporto facendo capo a leggi proprie. In linea di massima osservando attentamente il nostro comportamento reciproco da dentro, analizzando le nostre abitudini capiremo molte cose del nostro rapporto senza dover ricorrere ad un apporto scientifico.