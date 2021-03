Choco Krave dell’Ari: croccanti, ripieni e golosi per una colazione perfetta!

Siete alla ricerca della colazione perfetta? I Choco Krave dell’Ari sono la ricetta giusta per trovare lo sprint giusto per affrontare la giornata. Scopriamo come prepararli!

Per gli amanti della colazione con i cereali ecco una ricetta per cui sviluppare una vera dipendenza, i Choco Krave dell’Ari, dei fantastici Krave ripieni al cioccolato da gustare assoluti o tuffati in latte o yogurt, ispirati ai più famosi Choco Krave della Kellog’s che ogni giorno milioni di persone decidono di consumare come la loro colazione preferita.

Una colazione perfetta per tutta la famiglia, un dolcetto che potrà allietare anche delle pause dolci durante la giornata, perché per esempio non provarne qualcuno sul gelato? Saranno sicuramente perfetti e scoprirete che anche prepararli sarà un vero ‘gioco da ragazze’ basterà armarsi di un poco di pazienza e tanta passione. Scopriamo tutti gli ingredienti e la ricetta per prepararli.

Choco Krave dell’Ari: gli ingredienti e la ricetta

La ricetta dei Choco Krave dell’Ari nasce dalla passione della food blogger arianna.fit_life che la presenta in modo molto invitante:

“..croccantissimi, ripieni e infinitamente golosi!

facili da realizzare, e pronti in pochi minuti per regalarti la colazione perfetta!

Tuffali nel latte e “una cucchiaiata alla volta” goditi questa delizia!”

Questi Choco Krave sono davvero gustosi e anche sani perché :

senza latte

senza burro o olio

vegani

semplicissimi

Gli ingredienti e la ricetta

“-ti basterà tritare finemente •50gr di gallette di mais, e aggiungere poi •1/2 bicchiere di latte vegetale (ti consiglio di aggiungerlo un po’ alla volta) dovrai ottenere un impasto “lavorabile”

-stacca piccoli pezzetti d’impasto, poni al centro •1 goccia di cioccolato fondente e richiudi dando la forma rettangolare tipica del choco Krave!

-inforna a 180ºC 10/12 min, e poi lascia raffreddare completamente !

Il gioco è fatto!”

Sarà davvero semplice e anche divertente creare questi Choco Krave croccanti e dal cuore morbido di cioccolato. Delle piccole delizie perfette per regalare dolcezza con un gusto delicato e con un ripieno dal gusto intenso che conquisterà tutti al primo assaggio.

Non vi resta che mettervi al lavoro e preparare tanti Choco Krave da tenere magari in un barattolo di vetro con chiusura ermetica, sempre pronti per essere gustati.

