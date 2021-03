Bianca Gascoigne, chi è la figlia di Paul Gascoigne: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram e tutto quello che c’è da sapere.

Bianca Gascoigne è la bellissima figlia di Paul Gascoigne, ex calciatore e oggi concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. Bionda, occhi azzurri, forme mozzafiato e una bellezza che non passa inosservata, ma chi è davvero Bianca Gascoigne?

Data di nascita: 28 ottobre 1986

Età: 34 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: modella e influencer

Altezza: 165 cm

Età, altezza e carriera

Bianca Gascoigne è nata il 28 ottobre 1986 ed è la figlia dell’ex calciatore Paul Gascoigne e Sheryl Gascoigne, autrice e personaggio televisivo molto famosa in Gran Bretagna. Lavora come modella e influecer e ha partecipato a numerosi reality. Nel 2017, ha partecipato al reality Celebrity Big Brother 19 ovvero alla versione inglese del Grande Fratello vip.

Direge, inoltre, un club in Inghilterra ed è stata la protagonista delle copertine di importanti magazine inglese come Nuts, Loaded e Maxim.

Instagram

Su Instagram è una vera e propria star. Il suo profilo è seguito da 330mila followers a cui regala quotidianamente foto del suo fisico mozzafiato. Sia in bikini che con abiti eleganti o sportivi, Bianca conquista sempre migliaia di like e complimenti da parte dei fans.

Vita privata

Non si sa se sia sposata o fidanzata. Il suo nome, inoltre, sta diventando molto popolare in Italia per la partecipazione del padre all’Isola dei Famosi 2021. Ospite della puntata di Non è la D’Urso del 21 marzo in collegamento da Londra, Bianca ha parlato dell’avventura del padre all’Isola dei Famosi.

“Io e mio padre amiamo divertirci e ridere. Siamo più amici ora che in passato perché ci basiamo sul grande divertimento. Credo che questo cambierà la vita di mio padre, nel suo cuore è come un boy scout. Non riesce mai a stare fermo”, ha spiegato Bianca che è già molto amata anche dal pubblico italiano.