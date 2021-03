Pio e Amedeo gelano Stefano De Martino durante il serale di Amici 2021 con una battuta sulla gravidanza di Belen Rodriguez.

Pio e Amedeo, ospiti della prima puntata del serale di Amici 2021 per presentare il nuovo programma Felicissima sera, in onda su canale 5 dal 16 aprile, ironizzano sugli insegnanti e sui giudici del talent show di Maria De Filippi. In particolare, si concentrano su Stefano De Martino facendo una battuta sulla gravidanza di Belen Rodriguez.

Dopo aver ironizzato sulla presenza di Rudy Zerbi ad Amici da tantissimi anni e aver fatto gli auguri a Stash per la nascita della figlia Grace, Pio e Amedeo hanno ironizzato su De Martino lasciandosi andare ad una battuta sulla gravidanza di Belen e sulla relazione di quest’ultima con Antonino Spinalbese.

Pio e Amedeo ironizzano sulla gravidanza di Belen Rodriguez: la reazione di Stefano De Martino

Dopo aver salutato il pubblico e aver scherzato con gli altri protagonisti del serale di Amici 2021, Pio e Amedeo hanno scherzato con Stefano De Martino. “Facciamo un applauso a Stefano De Martino. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Finalmente un fratellino per Santiago”, ha detto il duo comico dopo essersi congratulato con Stash per la sua paternità.

Poi, i due pugliesi hanno ironizzato sulla gravidanza di Belen Rodriguez che aspetta una bambina dal fidanzato Antonino Spinalbese.

“Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? Belén se li prende tutti uguali, non capisco. Lei li prende li attacca alle orecchie e si fidanza. Come l’hai presa? Tutto a posto? Come si chiama? Antonio Spinacina? Ma state in buoni rapporti? Lo conosco, è un bravo ragazzo, fa il parrucchiere. No dico, dal parrucchiere si doveva… E lo shampoo non glielo potevi fare pure tu”, hanno detto ancora i due comici.

Stefano, rimasto impassibile, ha risposto elegantemente: “È un lavoro non ridere alle loro battute perché se io rido troppo rischio di offendere qualcuno, ma mi fanno ridere. Se rido poco si offendono loro” ricevendo i complimenti da Pio e Amedeo per la reazione diplomatica. Concluso il momento di Pio e Amedeo, De Martino ha continuato a giudicare tranquillamente le esibizioni dei concorrenti.