Patrizia Pellegrino, chi è l’attrice: età, altezza, carriera, vita privata, tumore, Instagram e tutto quello che c’è da sapere.

Patrizia Pellegrino è un’attrice italiana e conduttrice italiana. Schietta e diretta, si è sempre esposta esprimendo le proprie idee e conquistando così l’affetto del pubblico per il suo talento artistico e per la sua semplicità e schiettezza.

Nome d’arte: Patrizia Pellegrino

Data di nascita: 28 luglio 1962

Età: 58 anni

Segno zodiacale: Leone

Professione: Attrice, Conduttrice televisiva, Produttrice televisiva

Titolo di studio: Diploma di Scuola Superiore

Luogo di nascita: Torre Annunziata

Altezza: 165 cm

Peso: 55 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Sito Web: http://patriziapellegrino.it

Età, altezza e carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Pellegrino (@patpellegrino)

Patrizia Pellegrino è nata il 28 Luglio 1962 a Torre Annunziata. Sin da giovanissima ha sempre avuto una grande passione per il mondo dello spettacolo. Prima di approdare sul piccolo schermo, ha debuttato al cinema nel 1977, con il film Onore e guapparia. Nel 1981, ha debuttato alla co-conduzione del programma Gran Canal diventando molto popolare.



Lavora così nel programma Chewing gum show (1983) con Maurizio Micheli, a Sereno Variabile, il programma di Osvaldo Bevilacqua e nel 2004 è tra i naufraghi de L’isola dei famosi.

Si dedica, inoltre, molto al teatro recitando in diversi spettacolo famosi.

Vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Pellegrino (@patpellegrino)

La Pellegrino si è sposata due volte: la prima volta con Pietro Antisari Vittori da cui ha avuto due figli, Tommaso e Arianna e la seconda volta con l’imprenditore Stefano Todini, da cui però si è separata nel 2013. Ha inoltre un terzo figlio, Gregory, adottato in Russia, la cui vicenda è documentata nel libro autobiografico Per avere Gregory.

Attualmente, pare sia impagnata conil manager Giampaolo Embrione.

I figli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Pellegrino (@patpellegrino)

Patrizia Pellegrino ha tre figli, Gregory, adottato dalla Russia, Tommaso e Arianna. L’attrice, inoltre, ha perso un figlio, Riccardo, venuto a mandare pochi giorni dopo la sua nascita. A parlarne è stata lei stessa in un’intervista rilasciata a Vieni da me nel 2020.

“Riccardo l’hanno portato d’urgenza al Bambin Gesù, ero sotto anestesia e non ho potuto neppure salutarlo, c’ha lasciato a 6 giorni di vita. Sopravvivere ai propri figli è il dolore più grande, sono andata in depressione, è poi mi avevano detto che non avrei più potuto avere figli perché l’unica tuba che avevo si era chiusa”, ha raccontato a Caterina Balivo.



Poi la decisione di adottare in figlio e l’arrivo dei due figli naturali dopo l’adozione.

“Per 3 anni era cresciuto senza amore, senza cibo e senza giocattoli. Appena dopo aver adottato Gregory sono rimasta incinta di Tommaso perché una signora mi suggerì un medico a Milano e lui mi riaprì la tuba e avvenne il miracolo. E dopo Tommaso arriva Arianna. Mi avevano detto che Arianna non ce l’avrebbe fatta mentre ero incita al sesto mese. Sono andata a Bologna, l’hanno fatta nascere di soli sei mesi e pesava 500 grammi. Ora è bellissima”, ha aggiunto.



Il tumore al rene

La Pellegrino è stata operata d’urgenza per un tumore al rene come ha raccontato lei stessa sui social scrivendo un lungo e toccante post.

“Le cose accadono all’improvviso, a volte sono cose che ti rendono felice, altre volte triste

alcune volte ti mettono paura… Ii mettono alla prova

all’improvviso.

Tante volte sentiamo parlare, nella vita, di cose brutte che accadono che ci sembra esserne immuni, ma è successo anche a me. Non lo vorresti mai sentire: è un tumore dobbiamo operare, subito. All’improvviso la paura. Non hai il tempo di pensare, di capire. Tutto corre veloceo forse i pensieri vanno più veloci del tempo. Poi chiudi gli occhi, il buio. Li riapri, e senti di esserci ancora. Questa volta è andata bene, la paura si quieta, anche se la notte torna a mostrare la sua brutta faccia. Ricominci a pensare, a respirare a vivere e la paura si trasforma nella forza un sorriso che ancora voglio regalare alla vita, a tutti voi”.

Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Pellegrino (@patpellegrino)

Su Instagram, ai suoi 78,1mila followers, racconta la sua vita privata, ma anche professionale cercando di sfoggiare sempre il suo meraviglioso sorriso.