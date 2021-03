Quali sono gli outfit perfetti per occhi e capelli scuri? Scopriamo insieme cinque colori perfetti per i tuoi abiti in base ai tuoi colori.

No, tranquilla, questa non è una lezione di armocromia (per quella ci sono le esperte che ci capiscono molto più di noi).

Se la tavolozza dei colori, i toni e i sottotoni ti fanno girare la testa, cerchiamo di ripartire dalle basi.

Quali sono i colori migliori per te che hai gli occhi marroni ed i capelli scuri?

Abbiamo trovato cinque colori perfetti per te a cui sicuramente non hai mai pensato: pronta a scoprire quali sono?

Outfit occhi e capelli scuri: cinque colori a cui non puoi rinunciare

Basta, è ora di sfatare il luogo comunque che vorrebbe le bionde divertirsi più delle more… soprattutto quando facciamo shopping!

Se hai gli occhi marroni ed i capelli altrettanto scuri è giunta l’ora di scoprire quali sono i colori migliori per i tuoi outfit.

Eh sì, perché come ci vestiamo trasmette messaggi importanti, è vero (te ne abbiamo parlato qui), ma non per questo dobbiamo “soccombere” sempre agli stessi tre colori!

(Anche se la Regola del Tre dice chiaramente che ne dovresti indossare sempre… proprio tre.)

Insomma, se anche l’occhio vuole la sua parte e sei stanca di indossare sempre le solite tinte, qui ci sono cinque colori perfetti per… i tuoi colori!

Effettivamente il marrone ed i colori scuri non “stonano” quasi mai, basta azzeccare la tonalità giusta: per questo vestirti ti è sempre sembrato decisamente facile!

Ci sono alcuni colori, però, che sono veramente perfetti per esaltare le tue tonalità e che, sicuramente, non hai mai provato prima perché pensavi fossero “troppo” brillanti.

Ecco quali sono i cinque colori perfetti per gli outfit di chi ha occhi e capelli scuri!

Bianco: il colore per eccellenza

Inutile girarci troppo intorno: il bianco è uno dei colori che dovresti assolutamente avere nell’armadio!

Che si tratti di una semplice t-shirt bianca (qui ti abbiamo spiegato perché devi averne una) o di una camicia (che puoi indossare in queste cinque maniere), il bianco non può mancare nel tuo armadio.

Perfetto per creare outfit classici e senza tempo, che giocano sulla sovrapposizione dei tuoi colori forti e sulla purezza senza sfumature del tuo capo.

Insomma, hai mai sentito parlare di Biancaneve?

I suoi colori “a contrasto” l’avevano resa famosa… in tutto il reame!

Nude: terra su terra

Questa estate e questa primavera il nude la farà decisamente da padrone: dopotutto ce lo ha detto anche Jacquemus (e di lui, possiamo decisamente fidarci).

Tutti i colori “nude”, quindi, sono perfetti per “ammortizzare” i tuoi colori scuri, fondendo il tuo outfit con la pelle ed i tuoi capelli scuri.

Usalo per look eleganti e sofisticati ed abbinalo ad accessori altrettanto “neutri“.

Rosso lampone

Non esiste un solo punto di rosso, questo è certo.

Il rosso lampone (detto anche raspberry) è uno dei colori che ti stanno meglio se hai occhi e capelli scuri ma che, sicuramente, hai sempre usato poco!

Perfetto per accendere il tuo incarnato e far risaltare i tuoi toni scuri, questo colore si abbina con tonalità neutre (quindi anche quelle che ti abbiamo detto sopra!) oppure colori ancora più accesi.

Sì a verde acqua o blu corallo: per sapere come creare un outfit perfetto con i blocchi di colore puoi usare la tecnica del color-blocking!

Lilla: colore perfetto per gli outfit di chi ha occhi e capelli scuri

Di questo colore e di come si abbina ti avevamo già parlato qui: sarà lui, infatti, uno dei protagonisti della stagione 2020/2021!

Il lilla è uno dei colori che riescono ad “accendere” di più i tuoi toni naturali, giocando su un contrasto che sembra essere più graduale che altro.

Grazie a questo colore, infatti, le tue tinte si “ammorbidiscono“, donandoti un’aura più gentile e creando una vera armonia.

Insomma, è uno dei colori che devi assolutamente avere nel tuo armadio!

Rosa baby: anche per le ragazze cresciute

Noi ti avevamo già spiegato qui come si abbina il rosa pastello ed il motivo è proprio che… nelle prossime stagioni ti servirà saperlo!

Il rosa baby è uno dei colori che andrà di più in questa stagione e, fortunatamente, ti sta veramente benissimo.

Usalo principalmente per capi “importanti“: un tailleur pantalone di questo colore o addirittura un cappotto sono la scelta giusta!

L’importante è giocare su tutti i contrasti, non solo quelli dei colori: un rosa baby è talmente “innocente” che il tuo outfit da lavoro ne risulterà decisamente… rinforzato!