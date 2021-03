Scopri per ciascun segno dello zodiaco quale destino il nostro oroscopo ha previsto quest’oggi: fortuna o ostacoli all’orizzonte?

Scopriamo insieme come sarà questa domenica, se una giornata in salita o una in discesa. Ce lo svela il nostro fidato oroscopo con una previsione per ciascun segno dello zodiaco.

Incrociamo le dita allora e iniziamo a leggere.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Tra problemi di cuore e di autostima la giornata di oggi si preannuncia in salita per i primi tre segni

Oroscopo oggi Ariete

Questa ennesima chiusura vi rende isteriche e vi fa anche vedere tutto nero, inclusa la vostra immagine nello specchio

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

L’ennesimo problemino di cuore è oggi argomento di discussione nella periodica call tra amiche: almeno così potrete viverlo con un sorriso in più. Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

L’amore è al centro della giornata e anche die vostri pensieri e delle vostre attenzione: vi piace viziarlo e oggi ci date giù di brutto.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Questo periodo di chiusura comporta non pochi malumori ai prossimi tre segni che però sanno come superare l’empasse.

Oroscopo oggi Cancro

I rapporti familiari son sempre fatti di alti e bassi: con qualcuno ci prendete subito, con altri fate decisamene più fatica.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Persino il vostro spirito fashion fiacca da questi infinite restrizioni: oramai i vestiti sono sepolti nell’armadio e per voi solo tute.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Passione e sentimento ritrovano l’armonia proprio nel momento giusto: chiuse in casa dovrete pur fare qualcosa

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Torna impetuoso come una tempesta l’amore nella vita dei prossimi tre segni dello zodiaco che non possono che sorridere.

Oroscopo oggi Bilancia

Finalmente l’amore torna a sorridervi e vi lasciate addosso i piccoli screzi e le incomprensioni degli ultimi giorni.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Siete letteralmente circondate da amore, quello del partner, quello della famiglia e chi più ne ha più ne metta.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Sagittario

Può capitare di sentirsi un po’ giù di corda ma a voi fortunatamente basta veramente poco per risollevarvi.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Una giornata di rinascita per i prossimi tre segni che con la primavera tornano a sbocciare grazie alla passione

Oroscopo oggi Capricorno

L’arrivo della primavera riesce a rallegrarvi e così anche le situazioni difficili si risollevano sempre più

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Le parole che attendavate da lui finalmente arrivano, quelle che vi parlano del vero amore e vi regalano il sorriso

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Pesci

Un po’ di shopping ci sta sempre bene e, anche se di questi tempi dovete limitarvi all’on line, ha comunque il suo fascino

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 7



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.