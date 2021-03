I figli di Barbara D’Urso sono nati dall’unico matrimonio della conduttrice. Dopo il divorzio Barbara li ha cresciuti praticamente da sola e ha stabilito con loro un rapporto fatto di orgoglio e discrezione. Ecco cosa fanno oggi e perché hanno scelto di vivere lontanissimo dagli studi televisivi.

Sono nati rispettivamente nel 1986 e nel 1988, dalla lunga relazione tra Barbara e il produttore televisivo Mauro Berardi. Mauro e Barbara hanno formato una coppia affiatata tra il 1982 e il 1993 ma, sfidando le consuetudini dell’epoca, hanno deciso di non sposarsi anche se convivevano insieme ai figli come una famiglia perfettamente normale.

I due bambini, molti piccoli all’epoca della separazione dei genitori, hanno vissuto principalmente con la madre, che in più di un’occasione ha lasciato intendere di averli cresciuti praticamente da sola, dal momento che tra lei e Mauro non scorre più buon sangue.

Nonostante questo, per la serenità familiare, la conduttrice ha tentato in ogni modo di ricostruire un rapporto di amicizia con l’ex marito, anche se le cose sembrano piuttosto difficili. “Per ricostruire un rapporto bisogna volerlo in due” ha dichiarato Barbara in passato, lasciando intendere che evidentemente Mauro non è disposto a tornare di nuovo in contatto con la ex compagna.

Nonostante le difficoltà, però, i due si incontrano ancora nelle occasioni speciali come la laurea in medicina e chirurgia del figlio maggiore.

I figli di Barbara D’Urso che non vogliono vivere all’ombra della madre

Sono figli di una delle donne più famose e mediaticamente potenti d’Italia eppure, differentemente dal figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, hanno deciso entrambi di non appoggiarsi all’attività televisiva della madre per costruire la propria vita professionale.

I due ragazzi, che ormai sono giovani uomini, sembrano infatti letteralmente allergici al mondo delle TV e del gossip e sembrano interessati ad argomenti di grande importanza.

Il maggiore si chiama Gianmauro, si è laureato in medicina e chirurgia con 110 e Lode ed è deciso a mettere le sue abilità al servizio dei più sfortunati. Piuttosto che lavorare in cliniche private al servizio di clienti ricchi e disposti a pagare lauti compensi, il figlio di Barbara aveva dimostrato l’intenzione di entrare in Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni che vivono in zone di guerra e di emergenza umanitaria.

Il dottore non ha un profilo Instagram, non aggiorna quello di Facebook da diversi anni ed è attivo esclusivamente su Twitter, sul quale fornisce principalmente informazioni sul proprio lavoro e parla di argomenti scientifici.

L’altro figlio di Barbara, invece, è diventato un fotografo professionista e, fino a quando è stato possibile, ha girato il mondo per realizzare reportage e servizi fotografici.

Successivamente ha deciso di intraprendere la carriera di produttore televisivo, anche se ha continuato a mantenersi molto distante dal lavoro di Barbara D’urso.

L’ultima fatica di Gabriele è stata la realizzazione di un documentario sull’emergenza climatica e sullo scioglimento dei ghiacciai polari. Gabriele e la squadra che ha realizzato il lungometraggio hanno lavorato a lungo al Polo Nord.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuele Berardi (@emanuele_berardi_)

Una cosa che certamente colpisce del profilo di Emanuele è che le fotografie che le ritraggono sono pochissime. E anche quando compare nelle foto, Emanuele lo fa in veste di fotografo: una bella differenza tra il suo profilo e l’infinita carrellata di selfie che popola da anni il profilo di Barbara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuele Berardi (@emanuele_berardi_)

Per quanto sia estremamente orgogliosa dei suoi figli, Barbara D’Urso non parla mai di loro nelle sue trasmissioni. In realtà li cita spesso, anche sui suoi social, ma non parla mai delle loro attività e della loro vita privata.

Si tratta, evidentemente, di una scelta familiare molto precisa: i due ragazzi tengono enormemente alla loro indipendenza, non desiderano l’attenzione dei media e vogliono dimostrare di essere dei grandi professionisti nel loro campo professionale a prescindere da quanto sia famosa la loro madre.

Nonostante questo, però, Barbara pubblica spesso fotografie dei suoi figli da piccoli, e molte di quelle fotografie profondamente amarcord piacciono moltissimo ai suoi follower, che spesso la incitano a pubblicarne più spesso.

Anche se per le foto con i suoi figli Barbara sceglie hashtag estremamente dolci, come #amoridellamiavita, non cita mai i loro nomi e ovviamente non li tagga nelle fotografie che vengono pubblicate.

Spesso infatti non è dato sapere quale sia il bambino ritratto nelle fotografie di diversi decenni fa, in cui Barbara, come dicono in molti, sembra avere più anni di quanti ne abbia oggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Negli ultimi mesi Barbara ha cominciato a postare sempre più spesso vecchi scatti insieme ai suoi bambini e alcuni di essi comprendono anche altri membri della famiglia della conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

A suscitare tantissima commozione, per esempio, è stata la fotografia di Barbara con uno dei suoi bambini e con il padre di lei, orgogliosamente e felicemente impegnato a dare il biberon all’adorato nipotino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Anche in occasione del compleanno di uno dei suoi figli, Barbara D’Urso ha preferito indicare soltanto la data di nascita del bambino e fare gli auguri all’uomo che è diventato, senza lasciare alcun indizio in merito a quale dei due figli sia il festeggiato.