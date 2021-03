Coerente, rompiscatole, caparbia ed amante degli animali sono solo alcune delle caratteristiche di una tra le più discusse concorrenti dell’Isola dei Famosi. Daniela Martani promette di battersi con tutte le sue forze nel reality Mediaset, usando la stessa tenacia che dimostra per difendere i diritti degli animali. Diamo i voti ai suoi outfit.

Il 18 maggio compirà 48 anni ma ne dimostra dieci in meno sia nel viso che nel fisico. Daniela Martani ha fatto parlare di sé soprattutto per le sue posizioni riguardo al covid-19, parole per le quali, secondo lei, sarebbe stata licenziata, dopo tre anni di lavoro al “Pippo Pelo Show”, da Radio Kiss Kiss. Diamo i voti ai suoi look.

Daniela Martani dopo il caos su treni e traghetti è arrivata all’Isola dei Famosi

Nella prima foto l’ex concorrente del Grande Fratello 9 appare rilassata e molto chic con un dolcevita a costine ben abbinato al pantalone nero classico ed alla cintura in stile anni Settanta – per approfondire leggete qui. Buon match anche per messa in piega e make-up. Voto: 8

Daniela però, già nella seconda immagine, mostra un outfit deludente. Il total white alla Elisa Isoardi (altra naufraga di cui vi abbiamo parlato pochi giorni fa) le dona ma nemmeno troppo e tra le scarpe di basso livello, che potrebbero essere ok con un paio di jeans blu skinny, e l’arricciatura a settori dell’abito non ci siamo proprio. Voto: 5

Ancora con le décolleté bianche ma questa volta con un abito blu elettrico, la naufraga Martani, ammicca alla macchina fotografica. Molto bella ed anche se il vestito ha una forma poco decisa, apprezzo le spalle scoperte ed il tessuto liscio. Voto: 7

L’intenzione di far realizzare pellicce ecologiche è nobile e va assolutamente condivisa. Quello che non si spiega è la scelta di mettere tutti quei colori in un capo solo come se fosse una sorta di gara. Too much, ma l’affetto che trasmettono lei ed Ariel denota bontà e sensibilità. Per il look, senza farsi intenerire troppo, il giudizio è la sufficienza. Voto: 6

Sul palco è a suo agio ma le servirebbe una stylist personale. L’abito da “amica della sposa” non la fa spiccare e non sottolinea né il punto vita né il seno, insomma nulla. Indefinito, è più adatto a chi non abbia ancora trovato il proprio modo di vestire. Voto: 5

Silvia Zanchi