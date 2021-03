TEST: qual é la tua casa da sogno? La risposta rivela chi sei

Il test della personalità della casa da sogno rivelerà alcuni aspetti della tua personalità. Scopri i tuoi desideri profondi.

I test della personalità sono test specifici atti a far emergere molti aspetti relativi ad un individuo in modo da aiutarlo a capire cose di se stesso che non aveva ancora avuto modo di apprendere. Il test di oggi ti chiede di fare una scelta, devi solo scegliere la casa che ti piace di più tra quelle che vedi nella foto.

Test: dimmi quale casa preferisci e ti dirò chi sei

Questo test sulla personalità ti chiederà di fare una scelta tra diverse case, come puoi vedere si tratta di case di stili diversi e non tipicamente italiane, cerca di staccarti dal concetto tradizionale di casa e fai una scelta basandoti sulle tue preferenze in fatto di forme, colori, ampiezza, ambiente circostante.

Sei pronto per fare il test? Scopri cosa rivela la tua risposta

Casa 1: Art Deco

Sei una persona vivace e solare. Sempre allegro, contagi di buon umore anche chi ti circonda. Sei il tipo di persona che tutti gli altri adorano.

Nessuno immagina che oltre a quella facciata positiva e perennemente felice si nasconde un animo sensibile. Questo lato di te lo conoscono solo i tuoi cari. Ti rende felice vivere in ​​pace ed evitare ogni sorta di conflitto.

Casa 2: Artigiano

Sei il tipo di persona che ama fare avventure e collezionare esperienze, imparare cose nuove è fondamentale per te che hai sete di conoscenza. Sei una persona spontanea e poco riflessiva, ti fai guidare molto dall’istinto.

Sei una persona anche molto amichevole ed affidabile, per gli altri sei un punto di riferimento, sempre pronto ad aiutare in caso di necessità.

Casa 3: moderna

Sei una persona che ha un cuore enorme, metti i bisogni degli altri prima dei tuoi e non sempre è un bene per te. Sei ligio al dovere ed estremamente onesto. Hai dei valori che sono sacri e guardi al futuro con ottimismo, qualunque cosa accada. Assicurati di essere egoista ogni tanto, prenditi cura anche di te stesso.

Casa 4: coloniale

Sei una persona calma e pacata, lo stress non ti tocca quasi mai, hai una grande forza. Sei una persona che pianifica tutto e non ti sfugge nessun dettaglio, la precisione è il tuo imperativo. Cambi idea molto difficilmente. A volte dovresti fermarti e riflettere anche sul punto di vista degli altri.

Casa 5: vittoriana

Collezioni rischi. Ti piace l’azzardo. Sei creativo e orientato al problem solving. Non conosci ostacoli. Sei il tipo di persona che prende la strada meno battuta, gli altri ammirano il tuo coraggio.

Sei una persona affidabile, di supporto e le persone apprezzano i tuoi consigli. Usi sempre la testa e pensi alle conseguenze prima di agire.

Casa 6: Ranch

Sei una persona molto semplice e tranquilla. Non giudichi e non parli mai prima di avere la certezza di dire una cosa fondata. Fai lo stesso quando si tratta di prendere decisioni. I tuoi risultati personali sono una fonte di gioia.

Sei il tipo di persona che impara dalle esperienze, riuscendo ad essere sempre la versione migliore di te stesso.

Casa 7: Tudor

Sei una persona troppo sensibile. Ti impietosisci facilmente. Sei troppo buono, non faresti mai male neanche ad una mosca. Le persone confidano in te e nel tuo supporto. Sei un ottimo consigliere. D’altro canto ti infervori facilmente, detesti le provazioni e non puoi fare a meno di reagire.

Casa 8: Cottage

Sei una persona che sa sempre cosa vuole e qual é la cosa giusta, l’ambizione è una tua prerogativa. Hai un effetto positivo sulle persone che ti circondano. un uragano di gioia e buonumore.

Sei una persona che non si arrende, “barcollo ma non mollo” è il tuo motto. Sei una persona leale ed onesta.

Ti ricordiamo che questo test ha lo scopo di intrattenerti e divertirti. Ad ogni modo offre un buon spunto per una introspezione personale. Prima suggerire un test, solitamente lo testiamo su noi stessi per capire quanto sia accurato. Questo test in particolare ci ha sorpreso. Il nostro subconscio gioca un ruolo chiave nel nostro processo decisionale e questo test ne è la dimostrazione.