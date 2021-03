Chi è Raffaele Renda, cantante di Amici 20: età, altezzza, carriera, vita privata e Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.



Raffaele Renda è uno dei cantanti della classe di Amici 20. Il giovane talento calabrese è riuscito a conquistare un banco all’interno della scuola artistica più famosa d’Italia presentandosi con l’inedito Il sole alle finestre.

Prima di varcare le porte della scuola di Maria De Filippi, Raffaele ha provato a percorrere anche altre strada per riuscire a far conoscere la propria musica. Chi è, dunque, Raffaele? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Raffaele Renda: età, carriera, Sanremo e biografia

Nome: Raffaele Renda

Raffaele Renda Data di nascita: 2000

Età: 20 Anni

20 Anni Segno zodiacale: /

/ Professione: Cantante

Cantante Luogo di nascita: Lamezia Terme

Lamezia Terme Altezza: /

Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: @ raffaele___r

Raffaele Renda, classe 2000, è nato a Lamezia Terme. Della vita privata del cantante non si hanno molte informazioni. Tuttavia, sul suo percorso musicale che lo ha portato a conquistare un posto nella scuola di Maria De Filippi si sa che ha studiato presso “La Voce Produzione“.

Nel 2017 ha partecipato a Sanremo Young, programma dedicato ai giovani talenti che cercano una strada per emergere insieme alla propria musica.

Raffaele ad Amici 20

Raffaele è riuscito a conquistare un banco all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi e, tra gli altri, avrà come compagni di scuola Leonardo Lamacchia, giunto ad Amici dopo aver partecipato a Sanremo Giovani nel 2017.

Davanti alla commissione degli insegnanti di canto formata da Rudy Zerbi, Arisa e Anna Pettinelli, si è presentato con l’inedito “Il sole alle finestre”. Il brano, però, non ha scatenato l’entusiasmo di tutti gli insegnanti. In particolare, Serbi ha espresso perplessità sulla sua presenza nella scuola. A volerlo nella scuola è stato Arisa. Raffaele, esattamente come gli altri allievi della scuola deve difendere il proprio banco sostenendo esami e interrogazioni.

“Grazie per i messaggi che mi stanno arrivando, non credo ci siano parole tanto grandi per descrivere la mia felicità. Il sogno di una vita si sta realizzando, ora avanti tutta”, ha scritto sui social dopo aver conquistato la maglia di Amici.



Arisa è letteralmente pazza del suo talento mentre continuano ad avere dubbi gli altri insegnanti, in particolare Zerbi che lo vorrebbe un po’ più moderno. Raffaele partecipa al serale con la squadra di Arisa e Lorella Cuccarini nonostante le critiche di Rudy Zerbi.

Instagram

“Siamo al serale tutti noi, grazie”, ha scritto Raffaele su Instagram dove è seguito da 96,5mila folower.