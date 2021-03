Irene Capuano, ex fidanzata di Luigi Mastroianni: “Senza parole”

Irene Capuano è l’ex fidanzata di Luigi Matroianni di Uomini e Donne. La storia tra i due purtroppo non è andata come sperato.

Irene Capuano è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte, qualche stagione fa, al Trono Classico di Uomini e Donne. Irene, infatti, aveva scelto di partecipare al programma nella speranza di riuscire a conquistare il cuore di Luigi Mastroianni, tronista, ed in effetti dopo qualche mese i due hanno scelto di abbandonare il programma insieme, facendo una scelta in prima serata su canale 5.

Purtroppo però, nonostante il loro inizio sia stato tra i più romantici, la fine non lo è stata altrettanto. In quanto il destino ha voluto che tra loro le cose non funzionassero e dopo qualche mese trascorso insieme hanno deciso di troncare il tutto e di dirsi addio. La coppia, anzi ex coppia, non è mai entrata nel dettaglio sui motivi che li hanno spinti a dirsi addio, ma sono andati abbastanza sul generico affermando che sono state le divergenze caratteriali, seguiti da altri problemi, a spingerli a prendere questa strada. Ecco che cosa aveva dichiarato lui a tal proposito, come ha riportato il sito chiechecosa: “Io e Irene ci siamo tanto amati. Abbiamo avuto i nostri problemi e nonostante abbiamo scelto di darci una seconda possibilità, le cose tra noi non sono andate“.

La loro relazione, dunque, è terminata da diverso tempo, ma entrambi ora hanno trovato la felicità al fianco di qualcun altro. Irene Capuano, l’ex fidanzata di Luigi Mastroianni, ora è al settimo cielo con Christian.

Irene Capuano: chi è l’ex fidanzata di Luigi Mastroianni di Uomini e Donne

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Irene Capuano, è originaria di Roma. La sua formazione si ferma al diploma. In quanto l’ex di Luigi Mastroianni ha preferito non concentrarsi sugli studi, ma iniziare fin da subito a lavorare. Tant’è che ha prontamente iniziato come segretaria ed ora lavora come influencer grazie al suo profilo Instagram. Tra le sue passioni c’è senza dubbio lo sport. Infatti Irene ha un fisico scultoreo e tutte le sue fedeli sostenitori sono solite chiederle consigli su come avere uno stile di vita più sano.

Come anticipato, Irene ha trovato la felicità al fianco di un nuovo fidanzato, Christian. Lui appare spesso sul profilo Instagram di lei, ma non appartiene al mondo dello spettacolo. Una caratteristica che è stata sicuramente a suo favore nella conoscenza con Irene. I due appaiono più felici che mai e non di rado lei gli dedica dolci pensieri social, come il post che trovate in fondo all’articolo in cui gli dedica la canzone di Nesli: “Come un film che lascia tutti senza parole“.

D’altro canto anche Luigi Matroianni ha una nuova fidanzata. Il suo nome è Anna e proprio come Christian non appartiene al mondo dello spettacolo e possiede un profilo Instagram super blindato, lontano dagli occhi indiscreti dei media.

Luigi Mastroianni e Irene Capuano sembrerebbero aver perso ogni contatto e non si sa se si sono lasciati in buoni rapporti o meno.