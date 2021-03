Scopri qual è il colore in grado di rilassarti in base al tuo segno zodiacale. Il consiglio delle stelle segno per segno.

Ognuno di noi ha sia uno o più colori che ama rispetto agli altri che almeno uno in grado di rilassarlo. I colori, infatti, hanno un impatto importante su ognuno di noi. Possono darci energia, aiutarci a concentrarci meglio e farci sentire persino più a nostro agio.

Basta circondarsi del colore giusto per sentirci subito diversi. E ne è la prova il fatto che anche senza rendercene conto, spesso ci troviamo a circondarci di oggetti che anno sempre una matrice di colore in comune. Oggi, dopo aver visto qual è la più grande fissazione per i vari segni zodiacali, visto che in questo periodo la ricerca di calma interiore è all’ordine del giorno, scopriremo qual è il colore in grado di rilassarci e che dovremmo scegliere per ritinteggiare una stanza, per creare un angolo speciale o semplicemente per sentirci bene con noi stessi.

Un colore per rilassarti. Scopri il tuo in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Il magenta

Questo colore può aiutarti a trovare il giusto grado di serenità. Che sia sulle pareti di casa, nelle tende o negli accessori che compongono la tua zona relax, averlo intorno ti farà sentire più calma, maggiormente propensa a rilassarti e a riflettere in modo sereno sulla tua vita. Un colore del quale non abusare ma che al contempo è essenziale per farti star bene. Esattamente come il rosso è invece in grado di farti sentire energica. Iniziare a sceglierlo in ambienti come la tua camera o il soggiorno ti aiuterà a sentirti meglio. E al contempo ti spingerà a godere a pieno di una sensazione di pace che altrimenti troveresti difficile da raggiungere.

Toro – Il color carta da zucchero

Un colore che si sposa bene con il tuo modo di essere e che si rivela utile per aiutarti a rilassarti è il carta di zucchero. Oltre ad essere in grado di evocarti ricordi piacevoli e senza alcun dubbio legati a momenti dolci della tua vita, ti spinge infatti a rilassarti. Ottimo da usare nella stanza in cui dormi può essere utile anche nel tuo studio o, in piccole dosi, in cucina e in soggiorno. Si tratta di un colore del quale amerai circondarti e che sarà in grado di donarti calma e benessere. E tutto semplicemente osservandolo o limitandoti a vivere mentre i suoi influssi positivi hanno effetto su di te. Comodo, no?

Gemelli – Il giallo tenue

Un giallo così tenue da non notarsi appena è il colore che fa per te. Ti aiuta infatti a mantenerti energica e a far si che i tuoi momenti di relax siano tali ma con quella spinta in più che non fa mai male a nessuno. Una spinta della quale tu in particolare senti un grande bisogno, sopratutto se rapportata al tuo modo di essere. Un giallo tenue sulle pareti del soggiorno è quindi in grado di rendere l’ambiente più ospitale ai tuoi occhi. Al contempo, anche accessori in questa tinta delicata possono aiutarti a sentirti al meglio. E tutto senza che tu debba fare alcuno sforzo in merito. Aspetto che per te conta molto più che per chiunque altro.

Cancro – Il rosa pastello

Un colore perfetto per i tuoi momenti di relax? Il rosa pastello. Trattandosi anche di una sfumatura appartenente al colore che più ti si addice potresti letteralmente circondarti di questo colore. In questo modo ti sentiresti molto più rilassata, iniziando ad apprezzare tutto quello che hai intorno. Dalle pareti, alle coperte e alle tende fino a cornici per i quadri, cuscini e accessori da tenere per casa. Questo colore sarà sempre un fedele compagno al quale affidarsi nei momenti in cui necessiti maggiormente di relax. Sfruttabile anche nelle tonalità più prossime ti darà anche modo di non stancartene mai.

Leone – Il cipria

Un colore che ti aiuta a rilassarti è il cipria. Si tratta infatti di una tonalità particolare che se ben inserita nelle zone adibite al relax può aiutarti a distendere i nervi e a vivere con maggior relax i momenti della tua giornata. Così come il dorato di carica di energia, il cipria ti aiuta infatti a rilassarti e persino a dormire meglio. Un colore che va bene quindi inserire anche in camera da letto. Tra tende, cuscini e copriletto avrai sicuramente modo di inserirlo al meglio, iniziando a godere da subito del piacevole effetto che ha su di te.

Vergine – Il color panna

Per te non ci sono colori esattamente migliori di altri. Forse un arancio intenso o il rosso ti aiutano a sentirti più energica ma se si parla di relax è davvero difficile trovare quello più adatto a te. A volte, infatti, per rilassare la mente hai proprio bisogno di astrarti da tutto. Un morbido color panna, quindi, potrebbe essere la scelta che ti si addice di più. Quella in grado di farti sentire a tuo agio e di farti apprezzare anche i momenti più tranquilli. In camera o in soggiorno, ti aiuterà a vedere le cose in modo più rilassato. E non è detto che sia male inserirlo anche tra i tuoi accessori. Di sicuro ti aiuterà a riposare la vista. E questo sarà già un modo per sentirti più tranquilla.

Se vuoi scoprire qual è il colore che aiuta a rilassare gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.