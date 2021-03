Giada Desideri, moglie di Luca Ward: “Sono orgogliosa di te”

Giada Desideri è la moglie di Luca Ward. Lui, prima di incontrarla, era solito tradire le sue partner ma ora ama soltanto lei.

Giada Desideri è la moglie di Luca Ward. L’attore e doppiatore, che ha incantato il pubblico con la sua bellissima voce, ha sempre dichiarato, anche non molto tempo fa da Caterina Balivo a Vieni da me, che prima di incontrare la sua attuale moglie, era solito tradire le sue partner e di non essere mai stato un uomo fedele. Da quando ha incontrato Giada, però, le cose sono cambiate. In quanto Luca ama soltanto lei a cui dedica tutta le sue attenzioni.

I due sono sposati da diverso tempo e dalla loro unione sono anche nati due figli, Luna e Lupo. Nonostante Luca faccia parte del mondo dello spettacolo, ed ami condividere con i suoi fedeli sostenitori ciò che pensa riguardo a temi di attualità, non è così propenso a parlare della sua vita privata, ma il pubblico del piccolo schermo è curioso più che mai di scoprire qualche notizia in più su ciò che non riguarda la sua sfera professionale. Per questo motivo conosciamo meglio Giada Desideri, la moglie di Luca Ward.

Giada Desideri: chi è la moglie di Luca Ward

Giada Desideri è nata il 15 gennaio del 1973 e questo è il suo nome d’arte. Sì anche Giada, proprio come suo marito Luca Ward, ha lavorato nel mondo dello spettacolo. Il suo vero nome in realtà è Maria Giada Faggioli ed è stata scoperta da giovanissima da un fotografo che è rimasto colpito dalla sua straordinaria bellezza. Tant’è che fa giovane ha esordito di fronte alla macchina da presa nella pellicola de Un Ragazzo di Calabria, il film diretto da Luigi Comencini, ma non solo.

Giada ha lavorato per qualche tempo, forte di avere una formazione solida nell’arte della recitazione grazie all’esperienza fatta negli Usa, ad Un posto al sole, la soap opera più longeva italiana che va in onda sul piccolo schermo degli italiani sin dagli anni 90′. Dopo la partecipazione al progetto tutto partenopeo, Giada ha preso parte anche ad alcune puntate di fiction di successo, sempre targate Rai, come Don Matteo e Dio vede e provvede. Senza dimenticare, poi, le innumerevoli esperienze fatte nel mondo del teatro.

La moglie di Luca Ward è anche molto attiva sul web. Tant’è che gestisce un blog dedicato alle bellezze curvy. Per quanto riguarda, invece, il suo privato, come già anticipato, Giada si è fidanzata con Luca nel 2006 e i due hanno deciso di sposarsi nel 2013. Dal loro amore, come anticipato, sono nati due figli.

Luca Ward e Giada Desideri sono una bellissima coppia e l’amore che li unisce sembra essere davvero molto solido. Considerato che lei è stata l’unica che è riuscita ad attirare le attenzioni del bell’attore tutte per sé, visto che come affermato da lui stesso era solito non essere molto fedele alle sue compagne.