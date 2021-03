Il figlio di Maria De Filippi ha dato alla coppia formato dalla conduttrice e da Maurizio Costanzo una nuova ragione di vita: ecco la storia di un ragazzo fortunato.

Ha trascorso i primi anni della sua vita in orfanotrofio, dove ha anche superato l’infanzia entrando nella preadolescenza. Fortunatamente, però, a 13 anni ha conosciuto quelli che sarebbero diventati i suoi genitori adottivi: Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

I celebri conduttori avrebbero potuto fare del loro figlio adottivo Gabriele un ragazzo viziato e pieno di sé, affamato di fama e si successo facile. L’educazione che gli hanno dato, invece, ha fatto sì che Gabriele diventasse l’orgoglio della famiglia Costanzo e che addirittura si guadagnasse la stima e i complimenti di una persona che concede entrambi molti difficilmente.

Il figlio che ha insegnato la tenerezza a Maria De Filippi

Maria ha detto di lui che è un ragazzo serio e profondamente leale, che lavora duro che sa essere presente e affidabile.

Lo ha rivelato Maria De Filippi qualche tempo fa, confidando all’intervistatrice che suo figlio Gabriele quei complimenti non li aveva mai ricevuti, e che li avrebbe letti per la prima volta su quel giornale.

All’epoca il figlio di Maria De Filippi lavorava al fianco di sua madre collaborando alla produzione di vari programmi della Fascino, la casa di produzione che Maria De Filippi possiede al 50% e che realizza programmi di grande successo, da Uomini e Donne a Temptation Island.

Proprio collaborando con lei a strettissimo contatto, Gabriele Costanzo ha dimostrato alla madre Maria, e successivamente anche al padre Maurizio, di che pasta era fatto. Dopo essersi fatto apprezzare negli uffici della Fascino, infatti, Gabriele è passato ad affiancare gli autori del Maurizio Costanzo Show e a collaborare anche alla realizzazione del programma cardine della carriera di suo padre.

Il rapporto con la notorietà è sempre stato gestito con grande attenzione da Maria De Filippi e da Maurizio Costanzo, i quali hanno preferito tenere Gabriele il più possibile al riparo dalle attenzioni della stampa regalandogli una vita normale.

Esattamente come un ragazzo normale, quindi, il figlio di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo ha terminato gli studi con qualche alto e parecchi bassi. Maria ha raccontato, infatti, che per fargli superare l’esame di maturità, nel 2009, hanno dovuto fargli prendere ripetizioni private nelle materie in cui non riusciva a raggiungere la sufficienza. Di certo, quindi, il ragazzo “che preferiva passare il tempo con le ragazze piuttosto che sui libri di scuola”, come ha detto sua madre, non ha avuto trattamenti di favore solo perché era il figlio di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo.

Con l’età però Gabriele sembra aver perso l’abitudine di correre dietro a tutte le ragazze, trasformandosi in un ragazzo affidabile e fedele. Tra le sue relazioni si ricordano quella con Giorgia Milanini e quella, più recente e ancora felicemente in corso, con Francesca Quattrini.

Francesca è più giovane di Gabriele: ha da poco compiuto 23 anni e studia all’Istituto Europeo di Design di Roma, dove vive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele (@gabriele_cost)

I due amavano molto viaggiare e, probabilmente, il dover rimanere confinati in casa è una delle cose che hanno sofferto di più nel corso della scorsa estate, quando hanno dovuto rinunciare al mare a causa delle restrizioni. Sul profilo di Gabriele sono state pubblicate moltissime foto dei viaggi in Spagna che la coppia ha fatto negli scorsi anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele (@gabriele_cost)

Anche se non compare spesso nelle fotografie pubbliche di Gabriele, Maurizio Costanzo è uno dei perni intorno a cui ruota la vita di suo figlio. Come ha orgogliosamente dichiarato in più di un’occasione, Maurizio Costanzo e Gabriele pranzano assieme almeno una volta a settimana, si aggiornano sul lavoro e naturalmente chiacchierano del più e del meno. Pare che a questi “pranzi tra uomini” Maria non partecipi mai, lasciando ai maschi di casa la loro sacrosanta intimità.

Di certo Maria non ha bisogno di sottrarre tempo a suo marito per stringere un legame più forte con Gabriele: i due sono estremamente legati, e Maria ha rilasciato dichiarazioni molto toccanti in merito al loro primo incontro e ai momenti che lo hanno immediatamente preceduto.