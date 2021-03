Elisabetta Canalis, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Elisabetta Canalis, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.l

Elisabetta Canalis è una showgirl italiana che ha ottenuto il successo lavorando come velina di Striscia la Notizia. Dopo l’esperienza nel tg satirico di Antonio Ricci, la carriera della Canalis non si è più fermata ed oggi è una delle donne del mondo dello spettacolo italiano più amate dal pubblico. Oltre a non aver mai smesso di lavorare, la Canalis è riuscita a coronare il sogno di sposarsi e di diventare mamma.

Nome: Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis Età: 42 anni

42 anni Data di nascita: 12 settembre 1978

12 settembre 1978 Professione: Attrice, conduttrice ed ex velina

Attrice, conduttrice ed ex velina Luogo di nascita: Sassari

Sassari Altezza: 171 cm

171 cm Segno Zodiacale: Vergine

Vergine Peso: 61 kg

61 kg Tatuaggi: Ha diversi tatuaggi come un bracciale di rose, le scritte “Pain is love” e “I’ll never walk alone”.

Ha diversi tatuaggi come un bracciale di rose, le scritte “Pain is love” e “I’ll never walk alone”. Profilo Instagram ufficiale: @littlecrumb_

Età, altezza e morte del padre Cesare

Elisabetta Canalis è nata il 12 settembre 1978 a Sassari ed è alta 171 cm. Legatissima alla famiglia, ha un fratello e il padre era un radiologo primario e professore universitario ha un fratello. Dopo il diploma al liceo classico, si trasferisce a Milano per proseguire gli studi al corso di Laurea in Letteratura e Lingue straniere presso l’Università Statale.

La morte del padre Cesare scomparso nel gennaio 2017 mentre era in vacanza da lei a Los Angeles, è un dolore che la Canalis si porta nel cuore.

«Ero molto legata a papà, però, come capita spesso ho approfondito il rapporto con lui quando sono cresciuta. Prima non lo capivo perché era un uomo di altri tempi, di poche parole e poco disponibile a trasmettere sentimenti. Quando l’ho visto invecchiare, quando l’ho visto malato, ho visto le sue fragilità, era diverso. So che mio papà mi ha amato tantissimo», ha dichiarato a Domenica In in un’intervista rilasciata a dicembre 2019.

«Ha avuto un ictus a casa mia. Fu trasferito in Rianimazione, abbiamo fatto di tutto […] Forse la cosa che ha unito più me e mio padre è stata la sua morte. Quando ci hanno chiamato dall’ospedale perché qualcosa non andava, ho pensato che fosse giusto andare lì. Mi sono sdraiata vicino a lui, mi sono addormentata finché alla fine sono entrati a dirmi che… È come se gli fossi stata vicina nel momento più importante».

Vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabetta Canalis è stata fidanzata per quattro anni con Christian Vieri, oggi sposato con Costanza Caracciolo da cui ha avuto due figlie. Dopo la storia con l’ex calciatore, ha avuto anche una storia con George Clooney. Oggi è sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri. La coppia nel 2015 ha avuto una bambina di nome Skyler Eva.

Carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La carriera inizia con l’esperienza come velina di Striscia la Notizia. Successivamente ha lavorato anche come attrice nella sit-com “love bugs” con Fabio De Luigi e nella fiction “I Carabinieri”. Nel 2006 ha recitato nel cinepanettone “Natale a New York” con Cristian De Sica e nel 2011 è stata la primadonna del Festival di Sanremo di Gianni Morandi insieme a Belen Rodriguez. Ha recitato anche nella fiction con Gianni Morandi “L’Isola di Pietro 2” e nel 2007 ha condotto Festivalbar insieme ad Enrico Silvestrin e Giulio Golia.

Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Seguita da 2,8 milioni di followers, su Instagram, pubblica non solo foto e video della sua vita privata in cui si mostra accanto al marito e alla figlia, ma anche foto e video professionali in cui si mostra sempre bellissima e in splendida forma come potete vedere nella foto qui in alto.