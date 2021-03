Brian Perri e Skyler Eva, chi sono il marito e la figlia di Elisabetta Canalis che li definisce “il vero significato dell’amore”.

Brian Perri e Skyler Eva sono il marito e la figlia di Elisabetta Canalis. Brian Perri è un chirurgo, specializzato in chirurgia ricostruttiva che lavora in un centro ortopedico di Los Angeles. Nato l’11 dicembre 1967 a Pittsburgh negli Stati Uniti, ha conosciuto Elisabetta negli Stati Uniti e la coppia si è sposata il 14 settembre 2014 ad Alghero, a poca distanza da Sassari, città natale di Elisabetta.

L’amore tra la Canalis e Brian Perri è stato coronato dalla nascita di Skyler Eva il 29 settembre 2015 a Los Angeles.

“My life is full of love because of you. La mia vita e’ piena di amore grazie a voi. Benvenuta al mondo Skyler Eva ! Welcome into the world our lil Skyler Eva 29 – 9 – 2015″, ha scritto su Instagram la Canalis dopo essere diventata mamma.



Le parole d’amore di Elisabetta Canalis per il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva

Brian Perri e Skyler Eva sono i due, grandi amori di Elisabetta Canalis. In un’intervista rilasciata nel 2018 a Verissimo, la showgirl, parlando della sua famiglia, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha dichiarato:

“Quella con con mio marito Brian è la storia della mia vita. Questi passati insieme sono stati anni di gioie e momenti bellissimi. L’arrivo di mia figlia poi è stata una cosa bellissima. Sono molto felice, mi piacerebbe passare anche del tempo in Italia, mi manca moltissimo, ma vivo negli Stati Uniti per la mia famiglia e per seguire la crescita di mia figlia in maniera costante”.

Su Instagram, la Canalis pubblica spesso foto e video in compagnia del marito e della sua bambina conquistando sempre il cuore dei fans. Una delle ultime foto condivise dalla Canalis è quella che vedete qui in basso. Felice e innamorata, la Canalis definisce Brian e Skyler Eva “il significato dell’amore”.

Belli, uniti e innamorati, la famiglia Perri-Canalis è amatissima dai fan di Elisabetta che, dopo anni dal suo debutto sul bancone di Striscia la Notizia, non hanno mai smesso di seguirla.