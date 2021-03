Test: Riesci a trovare i 12 errori nascosti in questa immagine anni 50?

In questa immagine degli anni 50 si nascondono 12 errori. Riesci a trovarli? Oltre ad osservare attentamente dovrai usare la tua logica.

Ecco un nuovo test di immagine che ti aiuterà a mantenere allenate le tue funzioni cerebrali. Questo test è stato postato su Twitter e ha spopolato. Sei pronto ad accettare questa sfida? Dovrai trovare le 12 dissonanze di questa immagine, alcune sono molto evidenti, altre meno. Usa la testa oltre che gli occhi.

Test immagine: individua i 12 errori

Ecco un test che ti aiuterà ad essere mentalmente attivo e allo stesso tempo ti divertirà. Questo test sta appassionando il web.

L’immagine come potete vedere è in bianco e nero e ritrae una tipica famiglia anni 50 seduta a tavola, ma qualcosa non quadra e basta guardare con attenzione per capirlo. Gli errori sono stati raffigurati intenzionalmente, dovrai trovarne 12 in 30 secondi se sei un vero osservatore. Buon divertimento!

Soluzione : Quanti errori ci sono in questa immagine?

Il test immagine di oggi ti sfidava a trovare gli errori, ossia tutti quei particolari che mostravano una dissonanza con il resto dell’immagine. Si trattava di scovare particolari estranei al contesto, esattamente 12. Quanti ne hai trovati in 30 secondi?

Se pensi di aver trovato tutti gli errori oppure vuoi vedere la soluzione del test, ecco tutti gli errori dell’immagine:

1. la candela aveva un cavo elettrico

2. il gatto era nella gabbia

3. il quadro era al contrario

4. il giornale era sottosopra

5. al tavolino mancava una gamba

6. la bambina mescolava quello che c’era nella tazza con un coltello

7. la mamma stava versando il tè sul tavolo

8. la teiera era senza manico

9. il tostapane si trovava nel camino

10. gli occhiali da bambino avevano 2 lenti con forme diverse

11. la candela non proiettava nessuna ombra

12. lo specchio appeso con un gancio non intero