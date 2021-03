Taryn Power, sorella di Romina Power: “Era una persona speciale”

Taryn Power era la sorella di Romina Power. Le due, pur vivendo divise per molti anni, hanno avuto un legame indissolubile.

Taryn Power era la sorella di Romina Power. Le due, seppur in alcuni momenti della loro vita hanno vissuto lontane, nel corso degli anni sono riuscite ad instaurare un legame indissolubile, che va oltre la vita terrena. Per questo motivo non è difficile comprendere il dolore che ha provato l’artista non ha appena è venuta a conoscenza della scomparsa di sua sorella.

Basti pensare che durante un’ospitata da Mara Venier a Domenica In, l’ex moglie di Al Bano Carrisi si è emozionata nel ricordare i più bei momenti trascorsi insieme, ma la padrona di casa è prontamente intervenuta per consolarla ed insieme hanno ricordato al pubblico del piccolo schermo la persona fantastica che era. Tant’è che Romina ci ha tenuto ad elogiare quanto Taryn fosse una buona madre, nonna ed insegnante. Amata e ben voluta da chiunque la conoscesse.

Taryn Power, la sorella di Romina Power, ha lasciato un grande vuoto in chiunque ha avuto modo di conoscerla e la sua assenza fa ancora tanto male a tutti i suoi cari.

Taryn Power: chi era e cause della morte della sorella di Romina Power

Non c’è alcuna ombra di dubbio nel dire che Taryn Power era una delle persone più importanti della vita dell’ex moglie di Al Bano Carrisi. Proprio come lei, aveva esordito nel mondo dello spettacolo. Basti pensare che ha recitato in ben 8 film e 3 tv show, ma non solo. Taryn era anche nota come scrittrice, fin quando da giovanissima non ha deciso di abbandonare il mondo dell’arte per diventare una professoressa del liceo, visto il forte desiderio di voler lavorare con gli adolescenti. Tant’è che ha scelto, dopo aver trascorso un lungo periodo della sua vita a Cellino San Marco, di lasciare le metropoli americane e di vivere nel Wisconsin, dove ha dato vita ad una fattoria. Immersa totalmente nella natura a stelle e a strisce.

Taryn, nonostante abbia scelto di vivere nella sua terra di origine, era particolarmente legata anche al bel paese. Tant’è che ha vissuto in Italia, come anticipato, per diversi anni e Al Bano, pur di non farle ritornare e di permetterle di stare al fianco di Romina Power, le aveva anche offerto una casa con tanto di terreno, ma lei rifiutò preferendo far ritorno in patria. Anche se tra le persone di Cellino c’è ancora vivido il bel ricordo che hanno di lei.

Purtroppo lo scorso anno, precisamente il 27 giugno, Taryn Power muore di leucemia, giungendo alla fine di una terribile battaglia durata quasi 2 anni. Accanto a lei, durante questo difficile periodo, non è mancato l’appoggio e il supporto dei suoi figli e dei suoi nipoti. Qualche tempo dopo la sua scomparsa, è volato via anche suo marito.

La sorella di Romina Power da quando è andato via ha lasciato un vuoto enorme in tutti i membri della sua famiglia, che sono soliti ricordare i bei momenti trascorsi insieme sui rispettivi profili social.