Esiste un taglio per i capelli lunghi perfetto per una primavera che comincia in lockdown? Sì, e rimarrà grazioso e in forma per settimane e settimane, anche senza l’intervento del parrucchiere!

I capelli lunghi normalmente necessitano di molta meno manutenzione dei capelli corti, ma naturalmente tendono a diventare una massa informe e pesante intorno al volto se non vengono curati molto spesso con pettine e forbici.

Purtroppo le misure di sicurezza necessarie per la pandemia di Coronavirus hanno imposto la chiusura dei saloni di bellezza e naturalmente dei parrucchieri in tutta Italia.

Per questo motivo molte donne hanno finito per ritrovarsi con troppi capelli e allo stesso tempo il terrore di cambiare taglio, perché poi la sua manutenzione sarebbe diventata difficile a causa delle prossime chiusure previste per il periodo pasquale.

Fortunatamente c’è sempre una soluzione, e in questo caso è un taglio rock and roll che sta bene a tutte.

Il taglio Long Shag è perfetto per una primavera in lockdown

Il taglio si chiama Long Shang e può essere realizzato su capelli di ogni lunghezza, soprattutto medi e lunghi.

Si caratterizza per una scalatura morbida dei capelli, che assumono quindi volumi differenti ai vari livelli: leggermente più gonfi intorno al viso, meno voluminosi sulle lunghezze.

Può essere acconciato in vari modi: era un assoluto must degli anni ’80 e all’epoca i capelli tagliati in questo modo venivano arricciati e cotonati per apparire gonfi e voluminosi.

Oggi naturalmente la tendenza è di creare volumi più ordinati e contenuti, preferendo onde morbide e ordinate per conferire movimento e rendere il taglio più interessante

Perfetto con la frangia, questo taglio può essere portato anche con la fronte scoperta, in maniera da limitare ulteriormente la necessità di rivolgersi al parrucchiere nelle settimane in cui non sarà possibile.

Di certo la frangia darà al volto un aspetto più giovanile e rotondo, quindi potrebbe essere l’ideale per le donne che si avviano alla maturità o per coloro che hanno il viso allungato e hanno bisogno di nascondere la fronte un po’ troppo alta.

Un altro punto assolutamente a favore di questo tipo di taglio è che può essere asciugato molto velocemente, con il semplice utilizzo di una spuma modellante per le lunghezze e qualche colpo di spazzola o di piastra per il ciuffo o la frangia.

Si tratta di vantaggi da non sottovalutare assolutamente, soprattutto considerando che le responsabilità familiari delle donne sono aumentate durante il lockdown, il lavoro da casa ha sottratto altro tempo alla cura di sé e si è sempre più stanche.

Inoltre, il Long Shag è un’acconciatura che si adegua perfettamente allo stile di donne di ogni età che potranno declinarlo in maniera più aggressiva o più elegante con estrema facilità.

Chi ha molti capelli troverà questo taglio estremamente comodo perché consente di alleggerire il peso dei capelli, renderà l’asciugatura più veloce e, arrivata l’estate, potrà addirittura essere asciugato al naturale per una piega vivace ma sempre composta.

In definitiva, chi ha voglia di approfittare di una primavera in lockdown per cambiare stile e allo stesso tempo lasciar crescere i capelli, questo è il taglio perfetto da tenere in considerazione e vivere con leggerezza la lontananza forzata dal salone del parrucchiere.