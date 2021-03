Quando ci sono le idee, non c’è bisogno di scomodare i grandi chef, con il rotolo di patate con speck e sottilette in forno non potete sbagliare mai

Pratico, comodo, veloce e nutriente. Quando avete poche idee per un secondo piatto da servire a cene, provate con il rotolo di patate con speck e sottilette che è una ricetta davvero completa. Servito con un po’ di insalata verde, oppure un’insalata di finocchio o pomodoro, può diventare anche un piatto unico per tutti.

Per questa ricetta abbiamo utilizzato lo speck e le sottilette, che sono una soluzione pratica. Se volete variare, provate con il prosciutto cotto, il prosciutto di Praga, la mortadella, ma anche la provola, la scamorza oppure la fontina.

Ingredienti

1 kg patate

200 g speck

200 g sottilette

3 uova

800 ml latte intero

120 g formaggio grattugiato

4 cucchiai pangrattato

prezzemolo q.b.

rosmarino q.b.

1 spicchio di aglio

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

Rotolo di patate con speck e sottilette in forno: la ricetta passo dopo passo

Preparazione:

Cominciate lavando le patate, pelatele e tagliatele a tocchetti. Quindi mettetele a cuocere in una pentola insieme al latte e ad un pizzico di sale. Fatele cuocere fino a quando saranno diventate belle morbide. Quando sono pronte, levatele dal fuoco e lasciatele da parte a intiepidire.

Poi versate latte e patate in una ciotola e schiacciatele con i rebbi di una forchetta oppure con lo schiacciapatate. Non dovete preparare un puré, quindi non importa se rimangono dei pezzettini di patata.

A quel punto aggiungete le uova, il formaggio grattugiato, una spolverata di prezzemolo già tritato insieme a qualche aghetto di rosmarino oltre ad uno spicchio piccolo di aglio tritato. Mescolate bene e se vi accorgete che è ancora troppo liquido, aggiungete anche un cucchiaio o due di pangrattato per dare compattezza all’impasto.

Poi stendetelo su un foglio di carta forno leggermente unto di olio e cosparso di pangrattato. Con le mani modellate il rotolo di patate ricavando un rettangolo. Adagiate sopra lo speck o un altro affettato che avete scelto e le sottilette, con un cucchiaio di formaggio grattugiato.

Quindi, aiutandovi con la carta forno arrotolate in maniera delicata perché potrebbe aprirsi e formate il rotolo. Una volta finita questa operazione, spennellate la superficie con olio extravergine e cospargete ancora con del pangrattato.



Appoggiate il vostro rotolo di patate con speck e sottilette in uno stampo da plumcake, tenendo la carta forno sotto e infornate per 30 minuti circa a 200° in forno ventilato. Sfornate, lasciate intiepidire e adagiate delicatamente su un piatto da portata prima di servire.