Ma che cos’ha il tuo fidanzato nella testa? Scopriamo insieme: se anche tu ti chiedi costantemente “Ma perché il mio fidanzato mi morde”, non preoccuparti. Abbiamo la risposta.

Magari succede mentre state guardando un film insieme oppure in un momento di tranquillità qualsiasi.

Forse avete appena finito di mangiare o vi siete infilati sotto le coperte per dormire.

Il tuo fidanzato… ti morde!

Scopriamo insieme perché lo fa, perché continua a farlo (soprattutto quando gli dici di no) e cosa puoi fare se vuoi farlo… smettere!

Perché il tuo fidanzato ti morde? Ecco i possibili motivi

Ti guardi le braccia, le mani o addirittura le cosce: sono piene di segni di denti!

No, non parliamo di un animale domestico particolarmente aggressivo e neanche di un vampiro che ti visita la notte.

Parliamo del tuo fidanzato!

Va bene, d’accordo, forse non sei così coperta di morsi da dover chiamare un’ambulanza ma, comunque, ti capita spesso di trovarti i… denti del partner addosso!

Ormai è diventata un’abitudine difficile da contrastare e, soprattutto, inizia un poco anche a preoccuparti!

Succede, infatti, in qualsiasi momento della giornata: magari vi state tenendo per mano, quando il partner decide di iniziare a morderti “selvaggiamente” sulle dita.

Forse vi state rilassando di fronte ad una puntata della vostra serie TV preferita: ecco che il partner inizia a morderti l’avambraccio.

Insomma, non importa dove e come succeda: hai notato che il tuo lui ti morde costantemente ed a volte ti fa anche male!

Nonostante tu lo respinga o gli chieda di smetterla, però, l’atteggiamento ritorna ed anche quando meno te lo aspetti.

Ma insomma, che cosa vuol dire e perché lo fa?

Partiamo dall’inizio: innanzitutto morderti è qualcosa che il tuo parte fa, ad un certo livello, in maniera inconscia.

Insomma, non è uno di quei atteggiamenti con i quali sa che ti farà saltare i nervi (ne abbiamo parlato qui) e che quindi reitera appositamente.

Ma allora qual è il vero motivo dietro tutti quei morsi?

Per fortuna si tratta di buone notizie: se il partner ti morde vuol dire che è… irrimediabilmente innamorato di te!

Pensa che la tua stessa domanda (“perché il mio fidanzato mi morde?“) se la sono fatta anche degli studiosi dell’Università di Yale ed hanno trovato una risposta decisamente incoraggiante.

A quanto pare, infatti, il morso del tuo fidanzato rientra in una categoria che viene chiamata “aggressione tenera“.

Nello scriverlo, comunque, ci vengono i brividi: che sia chiaro, nessuna aggressione nella vita reale è tenera!

Esplosioni di gelosia, urla e quant’altro sono tutti segnali che la tua relazione non sta andando nella direzione giusta.

Insomma, assolutamente non giustifichiamo la violenza vera con dei termini “simpatici”: non stiamo assolutamente parlando di quello!

Lo studio si concentra sulle modalità di espressione dei sentimenti (soprattutto maschili) che spesso risultano poco “vocali“.

Mordere, quindi, sarebbe il segnale che il tuo partner non riesce proprio a trattenere i suoi sentimenti per te e deve “farli uscire” in qualche maniera.

Ma perché proprio il morso?

Come riporta anche FanPage, le parole della dottoressa Oriana Aragón:

“L’uomo utilizza diversi meccanismi regolatori che permettono di controllare ed equilibrare le proprie emozioni. In questo caso succede che esprimiamo i nostri sentimenti in modo inaspettato, con delle azioni che apparentemente dicono il contrario a ciò che realmente sentiamo e sembra che questi meccanismi giochino un ruolo fondamentale nel mantenere il nostro equilibrio emoziona“.

Insomma, il morso sarebbe la modalità con la quale il partner cerca di esorcizzare e, allo stesso tempo, comunicare il suo amore per te.

Sembra decisamente complicato, vero?

Fare un qualcosa per cercare di dimostrare il contrario e, nel frattempo, rafforzare la sensazione che cerchiamo di esorcizzare.

Sembra proprio un tipico modo di comunicare che possiamo “correlare” al nostro partner, soprattutto quando parliamo di uomini eterosessuali (sono i meno abituati ad esprimere le loro emozioni!).

Ecco, quindi, cosa gli passa nella testa: si tratta proprio d’amore!

La conclusione finale dello studio è, quindi, che se il tuo partner ti morde non lo fa assolutamente per farti del male o per dimostrare qualche sentimento poco carino!

Il motivo che c’è dietro la sua “irruenza” è legato tutto a come il suo cervello e gli impulsi “naturali” del suo corpo gli chiedono di esprimere i suoi sentimenti.

Quando sono troppo forti o troppo intensi, quindi, arriva… il morso!

Non preoccuparti se il tuo partner ti morde, in definitiva di tratta proprio di un buon segno: è completamente “cotto” di te!

Chiedergli di smettere, a questo punto, sarebbe veramente controproducente: puoi cercare, però, di controbattere… mordendolo anche tu di rimando!