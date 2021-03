Naso e fronte lucidi? Il segreto dei makeup artist per un trucco perfetto

Pelle che tende a lucidarsi? Ecco il segreto dei makeup artist che vi permetterà di realizzare un trucco perfetto anche sulla pelle grassa.

La bella stagione è in arrivo e, tutte coloro hanno una pelle che tende a lucidarsi soprattutto su naso, fronte e mento temono ancor di più l’arrivo del caldo proprio per la tenuta del makeup che sarà messo alla prova.

Ci sono però dei consigli per la skin care che se seguiti possono davvero ridurre l’eccesso di sebo o contenerlo e un segreto che molti makeup artist utilizzano per un perfetto trucco anti lucido a lunga tenuta.

Pelle grassa: la skin care giusta per ridurre l’effetto lucido

Quando si ha la pelle grassa, non è soltanto l’eccesso di sebo a rendere l’epidermide difficile da gestire, ma possono presentarsi anche pori dilatati ed imperfezioni come punti neri e brufoli. La pelle grassa dunque richiede un trattamento costante e molto delicato che miri a riequilibrarla.

La detersione

La pelle grassa dovrà essere detersa al mattino e alla sera con un detergente schiumogeno che miri a pulire la pelle in profondità e a rinfrescarla ma in modo delicato. Sotto prescrizione medica si potranno utilizzare anche detergenti che contengano una piccola percentuale di acido glicolico così da ottenere un delicato effetto peeling perfetto per contenere la problematica dei pori dilatati.

Lo scrub

Effettuare un’esfoliazione meccanica e delicata almeno una volta a settimana sarà fondamentale per trattare la pelle grassa e che tende a lucidarsi. Si potrà acquistare uno scrub viso delicato o anche prepararne uno in casa in modo semplice, veloce ed economico.

La maschera

Fondamentale saranno le maschere trattamento a base di argille che possano purificare la pelle in profondità e assorbire il sebo in eccesso in modo delicato.

Sieri e creme trattamento

Per la pelle grassa che tende al lucido si dovranno preferire sieri e creme trattamento che contengano nella loro formulazione pochi oli, perfetti i sieri e le creme in gel, freschi e idratanti ma che non andranno ad ingrassare la pelle ulteriormente.

Il makeup anti lucido per la primavera estate: ecco il segreto dei professionisti per contenere l’effetto lucido

Quando si ha la pelle che tende a lucidarsi con molta facilità, il makeup può diventare un vero e proprio cruccio, questo perché in alcune aree del viso, soprattutto naso, fronte e mento, tenderà ad avere poca tenuta e un effetto lucido anti estetico anche dopo pochi minuti dalla realizzazione del makeup e dall’applicazione della cipria.

Esiste però un segreto che moltissimi makeup artist utilizzano per contenere la problematica del viso unto ma anche dell’iperidrosi facciale. Il segreto di cui vi parliamo è contenuto in un semplice prodotto che di certo tutte le donne hanno in casa e a rivelarci questo eccezionale metodo è la beauty blogger Osservatricescaltra in un video tutorial davvero interessante.

Makeup anti lucido: la tecnica di trucco che i makeup artist utilizzano per contenere l’effetto del sebo in eccesso

Adesso che avete scoperto quale prodotto di makeup sarà fondamentale per contenere l’effetto lucido e come utilizzarlo, non vi resta che mettere in pratica questo metodo professionale ogni giorno!