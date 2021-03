Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2021: dopo cinque giorni dall’inizio dell’avventura, il Visconte Ferdinando Guglielmotti abbandona.

Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2021: il Visconte Ferdinando Guglielmottisi è ritirato dopo cinque giorni dall’inizio dell’avventura da naufrago in Honduras. Il visconte era stato eliminato durante la seconda puntata del reality show perdendo la sfida al televoto con Drusilla Gucci. Tuttavia, di fronte alla possibilità di restare ancora in gioco vivendo sulla spiaggia di Parasite Island insieme a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo ha accettato.

Al Visconte, tuttavia, sono bastate poche ore per cambiare idea e decidere di mettere immediatamente un punto alla sua vita da naufrago abbandonando il gioco.

I motivi del ritiro del visconte Ferdinando Guglielmotti dall’Isola dei Famosi 2021

L’annuncio del ritiro del visconte Ferdinando Guglielmotti è arrivato direttamente dai profili social dell’Isola dei Famosi. “Dopo una lunga e attenta riflessione il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha deciso di abbandonare per sempre“, fa sapere la produzione senza, tuttavia, svelare i motivi che hanno spinto il visconte a ritirarsi.

La vita sulla spiaggia di Parasite Island insieme a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, probabilmente, è davvero dura. Se i due gruppi dei naufraghi, avendo un folto numero di concorrenti, riesce ad aiutartsi, per Fariba e Lanzo che non hanno le caratteristiche per essere dei veri naufraghi, è più dura del previsto.

Potrebbero essere bastate poche ore al visconte per capire di non essere fatto per quella vita e tornare a casa. Nel frattempo, la produzione ha annunciato anche un provvedimento discplinare.

Senza fornire indizi sull’identità del naufrago che potrebbe essere punito per l’uso di un linguaggio improprio, la produzione ha fatto sapere che la decisione arriverà dopo un’attenta valutazione dei filmati. Dopo le numerose squalifiche che hanno colpito i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, dunque, anche l’Isola potrebbe presto essere colpita da un provvedimento disciplinare che, secondo gli utenti dei social, potrebbe essere proprio la squalifica. Dopo il ritiro del visconte, dunque, chi sarà costretto ad abbandonare l’Honduras in anticipo?