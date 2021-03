Scatta la prima squalifica all’Isola dei Famosi 2021? La produzione sta valutando un provvedimento per linguaggio improprio.

Sull’Isola dei Famosi 2021 potrebbe abbattersi nelle prossime ore l’ombra della prima squalifica. Il condizionale è d’obbligo, ma attraverso i propri profili social, la produzione del reality show condotto da Ilary Blasi, ha diffuso un comunicato annunciando un eventuale provvedimento displinare per linguaggio improprio.

Non si sa chi sia il naufrago che potrebbe essere il destinatario di tale provvedimento che potrebbe concretizzarsi proprio in una squalifca. Sarà davvero così? Sul web, nel frattempo, gli utenti si chiedono chi sia il naufrago che si sarebbe lasciato andare all’uso di parole impreprie per una diretta televisiva.

Provvedimento discplinare per un naufrago dell’Isola dei Famosi 2021

Sono passati solo pochi giorni dall’inizio della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, ma il rischio di perdere un naufrago per un provvedimento discplinare c’è. Nelle prossime ore, dopo un’attenta valutazione dei filmati, uno dei concorrenti potrebbe ricevere un provvedimento disciplinare.

“La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri”.

Tantissimi i commenti sotto il post da parte degli utenti. Nessuno sa chi possa essere il naufrago responrabile del linguaggio improprio che avrebbe spinto la produzione a prendere dei provvedimenti. Per scoprirlo sarà necessario aspettare il nuovo comunicato della produzione che potrebbe arrivare attraverso i canali social nelle prossime ore, ma potrebbe arrivare anche lunedì sera quando Ilary Blasi tornerà in diretta per condurre la terza puntata dell’Isola dei Famosi affiancata dagli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Chi sarà, dunque, il naufrago sotto esame? In Honduras, i naufraghi sono divisi in due gruppi. Il gruppo dei Buriños è formato da Beppe braida, Daniela Martani, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Awed, Vera Gemma e Valentina Persia. Il gruppo dei Rafinados è formato da Brando Giorgi, Drusilla Gucci, Elisa Isoardi, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli, Akash Kumar e Angela Melillo.

A questi si aggiungono Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo protagonisti dell’isola dei parassiti e Ferdinando Guglielmotti che è diventato il salvavita dopo aver perso la sfida al televoto con Drusilla.