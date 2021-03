Federica Luna Vincenti, attrice, cantante e produttrice, è al fianco di Michele Placido da molti anni. Si sono uniti in matrimonio nel 2012, relazione da cui è nato Gabriele.

Federica Luna Vincenti, talentosa attrice italiana, ha fatto breccia nel cuore di Michele Placido. Il celebre attore e regista, infatti, si è sposato due volte: la prima nel 1989 con Simonetta Stefanelli, da cui ha divorziato nel 1994 dopo aver fatto i tre figli Violante, Michelangelo e Brenno, e la seconda con la Vincenti da cui ha avuto Gabriele. Nato nel 2006.

I due sono uniti in matrimonio dal 2012. La loro relazione appare solida e duratura, entrambi molto riservati tengono lontano dai riflettori il proprio sentimento. L’attrice e cantante, però, non perde occasione per mettersi in gioco: la propria carriera è ricca di esperienze formative. Alcune delle quali proprio nelle opere cinematografiche del marito.

Federica Luna Vincenti carriera

Federica nasce a Scorrano l’8 novembre del 1983 nel segno dello Scorpione. A 19 anni entra nell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e studia recitazione, canto lirico e pianoforte. Duttilità che la porta a esplorare, sin dalla gioventù, il mondo dell’arte nella sua interezza. Nel 2008 arriva la candidatura come “Miglior attrice emergente” al Premio ETI Gli Olimpici del Teatro. Già produttrice con la sua azienda, la Goldenart Production, prova a ritagliarsi uno spazio anche nel mondo della musica.

Nel 2016 partecipa a “The Voice of Italy”, entra nel team di Raffaella Carrà, ma viene eliminata durante la fase iniziale del programma. Brusco epilogo che, però, non le impedisce di proseguire il sentiero musicale in parallelo con quello cinematografico: quattro anni fa (2017) collabora con il compositore Davide Cavuti interpretando “Your Princess”, brano tratto dall’album “Vitae”.

Vita privata e Instagram

Performance presentata alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia. L’opera ha poi aiutato le popolazioni dell’Aquila e di Amatrice falcidiate dal terremoto nel recente passato. Nel 2017 esce il singolo “Sorry”, in cui l’artista riesce pienamente ad esprimere la propria cifra stilistica. Abbastanza seguita anche sui social network, Federica Luna Vincenti, ha un ottimo rapporto con i followers: 11mila e 600 finora su Instagram, con cui condivide scelte professionali e attimi di quotidianità.