Essere bellissime truccate è quasi facile ma esserlo senza make-up è una fortuna per poche. Elisa Isoardi è senza alcun dubbio una di queste elette e lo possiamo notare giorno dopo giorno all’Isola dei Famosi. Scopriamo di più sul suo stile e su di lei.

Nella biografia ufficiale dell’Isola dei Famosi si definisce “decisa, dolce e generosa” ma a questi aggettivi aggiungerei sportiva vista la forza che Elisa Isoardi dimostra nelle sfide in diretta. Vediamo lo stile della piemontese che sta conquistando il pubblico.

Elisa Isoardi dalla padella de “La prova del cuoco” al pentolone dell’Isola dei Famosi

Dopo aver immediatamente declinato la corte del visconte Ferdinando Guglielmotti (che ieri sera al televoto è stato battuto da Drusilla Gucci), Elisa Isoardi piace sempre di più al pubblico da casa che la vede come una donna forte e vera. Per darle un giudizio è decisamente troppo presto ma per approfondire seguite il nostro format “Sorridi e Glissa” e le dirette web ogni lunedì e giovedì sera.

Riguardo allo stile della presentatrice di Cuneo bisogna dire che, eccezion fatta per i programmi televisivi, è quasi impossibile trovarla elegante o in versione sensuale. Nulla di male ovviamente ma con la sua altezza e le curve generose potrebbe osare di più. Nei colori è un po’ monotona – come mostrato nelle foto di questo articolo – ma il suo sorriso illumina ogni outfit.

Appassionata di ciclismo ed amante della montagna, Elisa si ritrae spesso in ambienti mozzafiato. Al popolare settimanale “Oggi” aveva dichiarato di partecipare al reality di sopravvivenza per cambiare vita, chissà magari anche nel suo look casual al ritorno ci sarà una svolta che sorprenderà i suoi 533mila follower di Instagram.

Chic sia nel trucco che nel parrucco, nella foto seguente l’ex concorrente di “Ballando con le Stelle” posa come una modella in un outfit – ancora – bianco che fa risaltare i suoi colori mediterranei: favolosa!

Conosciuta e criticata anche per la sua relazione con il leader politico e senatore Matteo Salvini, sembra abbia voglia di mostrarsi per come è realmente al 100% e noi tutti non vediamo l’ora di conoscerla meglio.

Silvia Zanchi