Scopri che papà si cela dietro ogni segno dello zodiaco. Il parere delle stelle per ogni segno zodiacale.

Che si sia già padri o si sogni semplicemente di diventarlo, ogni persona ha un modo di essere che la contraddistingue. Un modo di essere che si esprime diversamente in base al ruolo rivestito. E tra i tanti, c’è ovviamente quello del papà. In questa giornata a loro dedicata, quindi, dopo aver visto qual è la più grande fissazione per ogni segno zodiacale, scopriremo che papà si cela dietro ogni segno zodiacale e quanto ognuno di loro riesce a trasmettere a gli altri.

Che papà c’è dietro ogni segno zodiacale

Ariete – Il papà motivatore

Dietro ogni uomo dell’Ariete si cela un grande motivatore. E questo particolare emerge tanto anche nel rapporto padre figlio. Una caratteristica che di sicuro vantaggio per i più piccoli che si troveranno ad avere un punto di riferimento sul quale contare e al quale affidarsi. Un po’ di pazienza in più, però non guasterebbe. Anzi, renderebbe il rapporto ancor più speciale, offrendo da entrambe le parti spunti di crescita e modalità sempre nuove per dimostrarsi affetto.

Toro – Il papà rassicurante

L’uomo del Toro sa sempre come far sentire al sicuro i propri figli. Si tratta di un modo di fare che ha verso le persone che ama e che tende ad intensificarsi quando ha a che fare con i più piccoli. La sua presenza è sempre vista in modo positivo, così come i suoi modi sono sempre in linea con le esigenze dei più piccoli. E anche se ogni tanto si tende ad essere un po’ possessivi, l’amore che c’è alla base è sempre così evidente da far passare in secondo piano tutto il resto.

Gemelli – Il papà divertente

Come papà, l’uomo dei Gemelli è sempre un passo avanti. Sa essere brillante e divertente e ciò lo porta ad avere un certo successo, sopratutto nel periodo dell’infanzia. Con il passare del tempo, però, è importante anche instaurare più disciplina ed insegnare valori di tipo diverso. Si tratta di un passaggio delicato ma che si può fare insieme rendendo il rapporto padre figlio ancor più speciale e profondo.

Cancro – Il papà sempre presente

Per l’uomo del segno zodiacale del Cancro la famiglia è tutto. Per questo motivo come padre tende ad essere sempre presente e affettuoso. Il classico padre che sa consolare dopo un incubo o un brutto voto a scuola e che trova sempre il tempo e il modo per prendersi cura dei figli. Il rapporto con loro sarà sempre speciale. E anche se crescendo le cose cambiano al punto da farlo apparire un po’ appiccicoso, l’amore rimarrà sempre una costante nel rapporto padre figlio. E ciò creerà un rapporto incredibilmente speciale.

Leone – Il papà orgoglioso

Come ci si può aspettare da questo segno, il papà del Leone tende a crescere i propri figli in modo da renderli sempre protagonisti. Orgoglioso come pochi altri, ne tesserà sempre le lodi, a volte viziandoli anche un po’. Si tratta quindi di un padre in grado di insegnare la corretta autostima ma anche di far sentire una certa pressione. Motivo per cui dovrebbe imparare a controllarsi in tal senso. E tutto al fine di non compromettere l’equilibrio emozionale dei figli ed il loro rapporto con gli altri.

Vergine – Il papà super preciso

L’uomo della Vergine non cambia modalità neanche quando ha a che fare con i figli. La sua precisione rimane tale anche con loro, motivo per cui cercherà sempre di renderli perfetti qualsiasi cosa scelgano di fare. Un punto di vista che ha dei risvolti positivi ma che può averne anche di negativi. Tutto sta a come combinerà la sua mania di precisione e a quanto empatico saprà dimostrarsi. Un consiglio? Non essere mai distaccato e far arrivare le proprie emozioni.

