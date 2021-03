Scintille tra Akash e Tommaso Zorzi a causa del mistero del nome del modello: Kumar, infastidito, minaccia l’addio all’Isola dei Famosi 2021.

Scintille tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Tutto è avvenuto durante la parte finale della puntata quando Tommaso Zorzi, sempre più a suo agio nelle vesti di opinionista, ha chiesto spiegazioni ad Akash Kumar in merito ai nomi che avrebbe usato per partecipare ad altri programmi.

La richiesta di Zorzi, però, non è affatto piaciuta a Kumar che, visibilmente infastidito dalla richiesta dell’opinionista, ha minacciato di abbandonare definitivamente il reality.

Lite all’Isola dei Famosi 2021 tra Akash e Zorzi

Durante la lunga permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020 da dove è uscito come vincitore, Tommaso Zorzi ha sempre dimostrato di essere schietto, sincero e senza peli sulla lingua. Il ruolo da opinionista gli calza a pennello e durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021, durante il momento nomination, dopo aver ricevuto la parola da Ilary Blasi che ha commesso una nuova gaffe all’inizio della serata, ha fatto una domanda ad Akash che ha mandato in crisi il modello dagli occhi di ghiaccio.

“C’è una questione che volevo un attimo chiarire e avere un tuo commento. Pare che tu abbia più nomi?” – è stata la domanda che Tommaso Zorzi ha rivolto ad Akash.

La reazione di Akash Kumar intorno al quale ci sono diversi misteri ha spiazzato tutti. Il modello, infatti, senza giri di parole, ha risposto zittito a Zorzi puntualizzando di non voler partecipare a tali siparietti.

“Se vuoi fare la polemica di Selvaggia è già stata a Ballando Con Le Stelle, non la voglio fare qua. Ti cerchi tutto su Google. Ho già chiarito la mia posizione in un altro programma e non lo faccio qua. Ho un nome e mi chiamo Akash Kumar. Se facciamo ancora sta polemica qua, ti lascio la parola. Ste robe di reality non ho voglia”.

Ilary Blasi ha cercato di stemprare la tensione che si era creata in studio tra il naufrago e Zorzi, ma Akash non ha cambiato la propria posizione.