Chi tra queste quattro donne è la più anziana? Il test trova l’intruso mette alla prova la tua capacità di osservazione: tenterai la fortuna?

Sei un osservatore capace ed attento?

Bene, oggi vogliamo metterti alla prova: per risolvere il nostro quiz ti servirà semplicemente… un occhio sopraffino!

Indovina quale tra queste donne è la… meno giovane e scopri se sei un vero e proprio occhio di lince!

Test trova l’intruso: scopri la più anziana

Quante volte ti sei vantato di avere un vero e proprio “occhio” per l’età altrui? Forse sei bravissimo ad indovinare quella degli altri oppure ogni volta che pensavi di aver azzeccato… hai miseramente fallito.

Bene, questo test serve a mettere alla prova, un’altra volta, il tuo talento di osservatore e scoprire quanto sei in grado di capire degli altri… solo grazie alla tua silhouette!

Nella figura qui sopra, infatti, ci sono quattro donne: riuscirai a dirci chi, tra di loro, è la più anziana?

Ovviamente solo una è la risposta giusta e noi ti sfidiamo a trovarla: sarai in grado di scegliere la più anziana solo dalla silhouette?

I nostri test sono da prendere come uno svago e non come una valutazione effettiva del tuo quoziente intellettivo.

Non ci spingeremmo mai a tanto!

Ricordati, quindi, che il nostro scopo è principalmente quello di divertirci insieme e di svagarci: non prendertela se non indovini!

Se vuoi puoi sempre metterti alla prova con un altro dei nostri test: tra quelli di intelligenza puoi provare quello dove devi trovare l’assassino o quello dove devi scegliere il luogo più sicuro del parco.

Se invece ti interessa scoprire qualcosa di più sulla tua personalità puoi tentare con il test delle brocche o quello delle macchie: quello che sceglierai può rivelarci molto su chi sei veramente!

Ovviamente non ci sono solo macchie o brocche da cui scegliere: qui trovi il nostro test sui vestiti mentre, cliccando qui, il test della vacanza.

Insomma, hai l’imbarazzo della scelta!

Bene, adesso che hai potuto guardare l’immagine e riflettere su quale sia la più anziana tra le quattro donne raffigurate qui sopra è giunta l’ora di dare la risposta giusta.

Sei pronto a scoprire se hai indovinato o meno?