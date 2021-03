Cosa spinge i segni zodiacali a troncare una relazione

Scopri cosa porta i segni zodiacali a concludere una relazione. La risposta delle stelle.

Quando si parla d’amore le incognite sono sempre tante. Eppure, davanti ad una rottura i dubbi possono essere pochi, sopratutto se si parla di segni zodiacali. Sembra infatti che ogni segno dello zodiaco abbia un motivo ben preciso che lo porta a scegliere di troncare un rapporto. Ed oggi, dopo aver visto qual è la più grande fissazione dei vari segni zodiacali, scopriremo cosa spinge i vari segni a troncare una storia d’amore. Cosa che, in alcuni casi, potrebbero arrivare a fare anche se ancora innamorati. Un motivo in più per cercare di capirli meglio e capire se c’è modo di sistemare le cose prima che sia troppo tardi.

Perché i segni zodiacali decidono di chiudere una relazione

Ariete – La mancanza di libertà

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono anime libere e per questo hanno bisogno di un partner che non gli tarpi mai le ali. Quando sentono che l’aria inizia a mancargli, non riescono a resistere un secondo di più, arrivando a concludere il rapporto. Si tratta di un modo di fare del tutto istintivo e che a volte mettono in atto anche senza volerlo. Cosa che però non cambia il risultato.

Toro – Una visione del futuro diversa

I nativi del segno zodiacale del Toro hanno molto a cuore il proprio futuro e per questo motivo iniziano a progettarlo con largo anticipo e tantissima cura. Quando incontrano la persona giusta, danno quindi per scontato che quanto già stabilito venga rispettato. Se ciò non avviene o se si accorgono di avere una visione futura delle cose molto diversa, finiscono con il rivalutare tutta la storia. E, il più delle volte, a meno che il partner non cambi idea, ciò può portarli a decidere di troncare il rapporto.

Gemelli – La noia

Ebbene si. Ancora una volta, la noia è uno dei nemici più grandi dei nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Quando si annoiano, infatti, non si interrogano sui perché ma danno per scontato che la persona al loro fianco non sia quella giusta. Un pensiero che li rende insofferenti e che li porta pian piano a staccarsi emotivamente dal partner. Cosa che alla fine si traduce nella fine della storia d’amore.

Cancro – Le poche attenzioni

I nativi del Cancro hanno un estremo bisogno di sentirsi amati e apprezzati dal partner. Quando ciò non avviene o non capita nella misura da loro desiderata, iniziando a prendere la cosa sul personale. Ciò li porta a diventare sempre più distaccati e a disinnamorarsi. Fin quando non decidono di troncare il rapporto. Una cosa che fanno sempre dopo aver inviato diversi segnali che ovviamente si aspettano che il partner comprenda anche se non sempre chiari.

Leone – La mancanza di rispetto

I nati sotto il segno zodiacale del Leone hanno bisogno di sentirsi apprezzati e spalleggiati dalla persona che amano. Se ciò non avviene prendono la cosa come una mancanza di rispetto. E ciò li porta a rivedere il rapporto in atto. In genere una simile presa di coscienza porta alla fine del sentimento o alla decisione di troncare la storia per cercare qualcuno che sia in grado di offrirgli quanto desiderano.

Vergine – L’assenza

I nativi della Bilancia hanno bisogno di avere un compagno che li faccia sentire amati e apprezzati. Ciò significa che quando questo non avviene prendono la cosa sul personale, chiudendosi in se stessi ed iniziando a rimuginare sul rapporto a due. Un percorso che a meno di non arrivare ad una soluzione, li porta solitamente a scegliere di troncare la relazione. Cosa che può avvenire anche se sono ancora innamorati.

