Quante volte vi siete ritrovati a casa nei cassetti diversi sacchetti di carta del pane, per evitare sprechi, scopri come riutilizzarli nel modo corretto.

Alzi la mano chi non si sia ritrovato mai a casa la carta del pane, un sacchetto di carta che non andrebbe mai gettato nella pattumiera della carta, per evitare sprechi.

Si sa che in casa vanno evitate sprechi non solo quando ci si mette ai fornelli ma anche quando ci si utilizzano oggetti quotidianamente, è necessario prestare attenzione. Nel caso specifico dei sacchetti di carta del pane se sono nuovi è un vero peccato gettarli, scopriamo quindi come riutilizzarli al meglio.

Sacchetti di carta del pane come riutilizzarli

In casa quasi tutti possono ritrovarsi con fogli e sacchetti di carta del pane, si sa che il pane è un alimento che in pochi riescono a rinunciare, c’è chi accumula i fogli di carta, c’è chi preferisce buttarli. Ma noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche piccolo consiglio su come dare vita a questi fogli.

-Buste regalo. Quale buona idea per riciclare la carta del pane. Magari potete personalizzare con decorazioni, scritte e chiudere con nastri. Ecco qualche idea!

-Mettete la spesa di verdure. Per evitare sprechi quando andate dal fruttivendolo potete portarli con voi e mettere frutta o verdura.

-Conservare frutta e verdure. Potete mettere nei sacchetti le carote, patate e aglio e non solo. In questo modo la verdura e ortaggi si mantengono freschi a lungo. Ade esempio in caso della carote potete eliminare il ciuffo verde, che si trova alla parte superiore e le avvolgete in un foglio di carta, in questo modo l’aria circolerà e non si accumula l’umidità. Ecco qualche piccolo consiglio a riguardo.

-Appuntare. Potrebbe diventare un taccuino per appuntare eventuale spesa. Invece di buttare i fogli o sacchetti di carta, ritagliate con le forbici e tenete a portata di mano, li tenete fermi con una spilla oppure con una pinza. Mettete il blocchetto a portata di mano e appuntate le cose da comprare fate una sorta di lista della spesa.

-Assorbire l’olio da frittura. La carta del pane è pulita a parte la presenza di briciole non troverete altro. Potete poggiare in un piatto e mettere sopra il cibo fritto, in questo assorbirà l’olio in eccesso e le vostre pietanze saranno meno unte e più leggere!

-Conservare le erbe aromatiche. In molti hanno l’abitudine di acquistare le erbe fresche e poi farle essiccare, quale buon modo per poter mettere all’interno l’origano o piuttosto il rosmarino.

-Raccogliere le feci del cane. Se non avete a disposizione il kit che si può acquistare anche on line, provate a portare il sacchetto con voi, con la paletta e raccogliete le sue feci.

-Foderine per libri. Un pò tutti ci ritroviamo in casa con libri dei nostri genitori o nonne, come legame affettivo o semplicemente perchè amiamo leggere o averli in libreria. Ma co il passar del tempo si sa che le copertine possono usurarsi, la carta del pane può essere utilizzata per riciclare. Stendete con le mani e poi rivestite la copertina del libro.

Adesso evitate sprechi e riutilizzate al meglio i sacchetti ci carta del pane. Basta eliminare farina e briciole di pane al suo interno e poi riutilizzarle.