Perchè Uomini e Donne oggi, giovedì 18 marzo, non vanno in onda? Per il ricordo delle vittime della pandemia.

Uomini e Donne e Amici oggi, giovedì 18 marzo, non vanno in onda. La decisione è arrivata da Maria De Filippi e dal suo gruppo di lavoro che, in accordo con Mediaset, ha deciso di sospendere la messa in onda dei suoi programmi per la giornata delle vittime dell’epidemia.

Dopo i rumors degli scorsi giorni, a confermare tale decisione sono i profili social dei rispettivi programmi attraverso un comunicato ufficiale attraverso il quale spiegano le motivazioni di tale decisione. Amici non andrà in onda nè con il daytime su canale 5 alle 16.10 nè su Italia 1 con il daytime delle 19.

Al posto di Uomini e Donne e Amici, su canale 5, saranno trasmesse più puntate della soap opera “Una Vita” mentre su Italia 1 sarà trasmesso un episodio di C.S.I. Miami.

Esattamente un anno fa, l’Italia stava vivendo il primo lockdown. Il 18 marzo del 2020, nella città di Bergamo, una fila di camion portava le vittime del covid in altre città, una delle prime a piangere il maggior numero di vittime a causa del coronavirus. Oggi, in ricordo delle tante persone che hanno perso la vita a causa del covid, ricorre la giornata in memoria delle vittime del covid.

Il comunicato diffuso dalla redazione di Uomini e Donne e Amici recita:

“Giovedì 18 Marzo si celebrerà la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di covid-19. Proprio il 18 Marzo, lo scorso anno, l’Italia si fermava davanti alle immagini della colonna di autocarri militari che portavano fuori da Bergamo le bare delle vittime del coronavirus.

Sarà una giornata importante, una giornata di riflessione e di condivisione di un dolore che ci coinvolge tutti. Per questo motivo, in accordo con la direzione di rete, preferiamo fermarci per un giorno non andare in onda e dedicare questa giornata a noi stessi, alle nostre famiglie, al ricordo di chi non c’è più”.



Una decisione che il pubblico di entrambi i programmi di Maria De Filippi condivide totalmente.